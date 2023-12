L’incredibile storia del Cagliari Calcio al numero 14 della classifica all time di Serie A: record di presenze e migliori bomber

La prima gara ufficiale degli studenti cagliaritani di cui si hanno notizie risale al 27 aprile del 1902 ma soltanto nel 1920 viene fondato il Cagliari Calcio da Gaetano Fichera: era il 30 maggio. Da allora il pallone è diventato lo sport più seguito al mondo e il Cagliari è stata l’unica squadra sarda protagonista nelle scommesse calcio di Serie A, categoria in cui ha vinto anche uno scudetto nel 1970.

La storia del Cagliari raggiunge il suo apice nella stagione di Serie A 1969 – 1970, quando insieme a mister Scopigno i Casteddu trionfano in Serie A vincendo il loro primo e unico scudetto. Dalla sesta giornata fino al 12 aprile del 1970 i Rossoblù restano sempre in testa alla classifica ed è questo il giorno scolpito nel cuore di tutti i tifosi, che ha regalato la gioia più grande all’unico club sardo di calcio, capace di compiere tale impresa.

Nella classifica perpetua di Serie A il Cagliari si trova alla quattordicesima posizione con 1737 punti (dati aggiornati al 2023) preceduto dall’Udinese a quota 2221 punti e seguito dal Parma a quota 1339 punti.

Le gare totali disputate in Serie A dai Casteddu sono 1461, per un bilancio complessivo di 421 vittorie, 474 pareggi e 566 sconfitte. Scopriamo nel dettaglio i protagonisti più celebri della squadra sarda più famosa al mondo.

Calciatori con il record di presenze nel Cagliari

Il giocatore che ha fissato il record di presenze con la maglia del Cagliari è Daniele Conti, che in 464 gare totali è riuscito a segnare anche 51 gol e fornire 31 assist.

Al secondo posto c’è Mario Brugnera con 403 presenze e 47 reti, mentre il brasiliano Nené classe 1942 chiude il podio con 377 presenze, 31 reti e 2 assist. Il quarto posto è di Luigi Piras con 376 partite con i Rossoblù, quinto Gigi Riva con 374 gare disputate con la maglia rossoblù.

Dei calciatori nati dopo il 1990 c’è al numero 16 Joao Pedro con 271 presenze e 86 reti, mentre il calciatore che ha giocato più gare con il Cagliari in campionato è sempre Daniele Conti a quota 434 match, di cui 333 disputati in Serie A.

I migliori bomber del Cagliari: Riva e Piras al top

Come molti tifosi già sanno è Luigi Riva il miglior goleador di tutti i tempi del Cagliari con i suoi 208 gol segnati, di cui 164 in campionato e 156 in Serie A.

Sempre per quanto riguarda la Serie A al secondo posto c’è Joao Pedro con 86 reti, il brasiliano occupa il quinto posto con altrettanti gol nella classifica all time dei migliori bomber del Cagliari.

Al secondo posto per gol totali segnati c’è Luigi Piras con 104 reti, di cui 56 siglati in Serie B. Chiude il podio dei migliori bomber rossoblù David Suazo a quota 102, quarto Giovanni Pisano con 91 reti di cui 44 in Serie A che conferiscono al calciatore argentino il quarto posto.

Al terzo posto dei migliori bomber in Serie A c’è Luis Oliveira a quota 45, mentre Leonardo Pavoletti occupa a pari merito (dati aggiornati al 2023) con Daniele Conti la sesta posizione con 39 gol nella massima serie italiana.

Gigi Riva è stato l’unico calciatore del Cagliari a vincere la classifica capocannonieri e lo ha fatto 3 volte, la prima nel 1967 con 18 reti, la seconda nel 1969 con 20 reti e l’ultima volta nell’anno dello scudetto del 1970 con 21 gol.