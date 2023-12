Il Napoli interrompe il digiuno casalingo, ma il Cagliari rivela gravi carenze

Poco più di un'ora di gioco, e Victor Osimhen ha aperto le marcature al 69', solo per vedere il Cagliari pareggiare immediatamente grazie a Leonardo Pavoletti. Il colpo finale è stato messo a segno dal georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che ha regalato i tre punti al Napoli. Il Cagliari, guidato da Ranieri, è rimasto aggressivo e ben posizionato in campo per gran parte della partita.





Tuttavia, c'è un dato che emerge chiaramente: il Cagliari segna quasi esclusivamente su situazioni di palle inattive. La squadra non dispone di calciatori in grado di colpire dalla distanza, di quei tiratori che possono sfruttare le seconde palle o le respinte avversarie al limite dell'area. Mentre giocatori come Deiola e Nainggolan, con le loro conclusioni dalla distanza, hanno deciso alcune partite in passato, sembra che il Cagliari stia lottando per trovare un vero e proprio tiratore da fuori. Non è accettabile che in Serie A i gol debbano provenire esclusivamente dagli attaccanti. Altre squadre hanno dimostrato che i giocatori con queste caratteristiche possono essere fondamentali per il successo.





Il Cagliari sembra pericoloso solo su palle alte e questa dipendenza da situazioni di palle inattive è palesemente insufficiente per sperare di mantenere la categoria in Serie A. È urgente che la squadra dia una risposta a questa carenza, altrimenti il futuro nel massimo campionato italiano potrebbe essere molto incerto.

Dopo un'attesa di ben 80 giorni, il Napoli ha finalmente riportato una vittoria in casa nel campionato di Serie A. Tuttavia, la partita al Maradona non è stata priva di polemiche e di elementi critici da evidenziare. L'inizio della gara è stato ritardato di 30 minuti a causa delle condizioni meteo avverse, con il vento che soffiava con forza sullo stadio. Ma anche quando il fischio d'inizio è finalmente suonato, la vittoria dei partenopei non è stata affatto semplice contro un Cagliari ben organizzato da Claudio Ranieri.