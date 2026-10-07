Alghero, all'Hotel Calabona il secondo seminario sulla psichiatria dell'età evolutiva.

Venerdì 9 ottobre l'Hotel Calabona di Alghero ospita il secondo Seminario di Psichiatria dell'età evolutiva. I lavori, con la direzione scientifica di Stefano Sotgiu e Alessandra Carta della Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari, si concentrano sul rapporto tra neurosviluppo e psicopatologia in bambini e adolescenti.
Il programma analizza le correlazioni tra i disturbi del neurosviluppo e la comparsa di condizioni cliniche specifiche come ansia, alterazioni dell'umore, disturbi del comportamento alimentare, psicosi, problematiche del sonno, suicidalità e uso di sostanze. L'evento formativo, rivolto a psichiatri e operatori sanitari del settore, riunisce specialisti provenienti da centri clinici e universitari di Cagliari, Roma, Messina, Torino, Napoli, Pisa ed Enna.
«La salute mentale in età evolutiva richiede oggi uno sguardo sempre più ampio e integrato – sottolinea Stefano Sotgiu –. I disturbi del neurosviluppo non possono essere considerati condizioni isolate: durante la crescita possono intrecciarsi con manifestazioni psicopatologiche differenti, che è fondamentale saper riconoscere tempestivamente. Individuare precocemente i segnali di rischio significa poter intervenire prima e costruire percorsi di cura più appropriati, accompagnando non soltanto il bambino o l’adolescente, ma anche la sua famiglia».
«Ogni bambino e ogni adolescente presenta una storia clinica ed evolutiva unica – aggiunge Alessandra Carta –. Per questo è importante superare letture troppo rigide delle diagnosi e considerare insieme neurosviluppo, comportamento, dimensione emotiva e contesto familiare e sociale. Il confronto tra professionisti con competenze ed esperienze diverse, come quello proposto da questo seminario, ci consente di affinare la capacità di riconoscere le comorbidità e di costruire interventi sempre più personalizzati, mettendo realmente al centro i bisogni dei giovani pazienti e delle loro famiglie».
Gli interventi scientifici iniziano alle 9.25. La mattinata prevede le relazioni di Sotgiu su sonno e neurosviluppo, Annarita Milone sull'Adhd di genere, Carta sui quadri Au-Adhd, Mirko Manchia sulla psicofarmacologia e Mariangela Puci sul rapporto tra cannabinoidi e psicosi. Nel pomeriggio si esaminano i disturbi alimentari e l'autismo, con Silvia Guerrera dell'Irccs Bambino Gesù di Roma a illustrare i fattori ambientali e gli interventi precoci, seguita da Stefano Vicari. La sessione conclusiva affida a Francesca Cucinotta l'analisi su sonno e psicopatologia e a Daniele Marcotulli il tema della suicidalità. Chiusura dei lavori alle 17.