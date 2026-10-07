Alghero, all'Hotel Calabona il secondo seminario sulla psichiatria dell'età evolutiva.

Venerdì 9 ottobre l'Hotel Calabona di Alghero ospita il secondo Seminario di Psichiatria dell'età evolutiva. I lavori, con la direzione scientifica di Stefano Sotgiu e Alessandra Carta della Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari, si concentrano sul rapporto tra neurosviluppo e psicopatologia in bambini e adolescenti.

Il programma analizza le correlazioni tra i disturbi del neurosviluppo e la comparsa di condizioni cliniche specifiche come ansia, alterazioni dell'umore, disturbi del comportamento alimentare, psicosi, problematiche del sonno, suicidalità e uso di sostanze. L'evento formativo, rivolto a psichiatri e operatori sanitari del settore, riunisce specialisti provenienti da centri clinici e universitari di Cagliari, Roma, Messina, Torino, Napoli, Pisa ed Enna.

«La salute mentale in età evolutiva richiede oggi uno sguardo sempre più ampio e integrato – sottolinea Stefano Sotgiu –. I disturbi del neurosviluppo non possono essere considerati condizioni isolate: durante la crescita possono intrecciarsi con manifestazioni psicopatologiche differenti, che è fondamentale saper riconoscere tempestivamente. Individuare precocemente i segnali di rischio significa poter intervenire prima e costruire percorsi di cura più appropriati, accompagnando non soltanto il bambino o l’adolescente, ma anche la sua famiglia».

«Ogni bambino e ogni adolescente presenta una storia clinica ed evolutiva unica – aggiunge Alessandra Carta –. Per questo è importante superare letture troppo rigide delle diagnosi e considerare insieme neurosviluppo, comportamento, dimensione emotiva e contesto familiare e sociale. Il confronto tra professionisti con competenze ed esperienze diverse, come quello proposto da questo seminario, ci consente di affinare la capacità di riconoscere le comorbidità e di costruire interventi sempre più personalizzati, mettendo realmente al centro i bisogni dei giovani pazienti e delle loro famiglie».