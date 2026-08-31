Linfedema, la cura oltre la clinica: a Sassari medici e malati a confronto per creare una rete di assistenza

Il linfedema non è soltanto un gonfiore da trattare in ambulatorio. È una patologia cronica e invalidante che stravolge la quotidianità di chi ne soffre, imponendo un'assistenza che vada ben oltre la singola prestazione medica. Per provare a scardinare un sistema che spesso lascia soli i malati offrendo risposte frammentarie, venerdì 4 settembre la sede della Fondazione di Sardegna a Sassari (via Carlo Alberto 7) ospita il convegno "Linfedema - Conoscere, prevenire e curare".

L'appuntamento, gratuito e aperto a medici, professionisti della sanità, pazienti e caregiver, ha un obiettivo pratico preciso: far sbarcare nell'Isola l'associazione Resilia ETS. L'intento dei promotori è quello di fondare una sezione stabile sul territorio sassarese, creando uno spazio fisico e operativo dove pazienti e specialisti possano dialogare, fare rete e costruire percorsi di cura continui.

I lavori prenderanno il via alle 15 con l'introduzione di Miriam Sanna e l'intervento della presidente di Resilia, Maria Antonietta Salmè, che illustrerà la missione dell'ente. Dalle 15.20 si aprirà la sessione scientifica, strutturata per sviscerare la patologia sotto ogni aspetto. Pierluigi Zolesio affronterà i nodi tecnici della diagnosi, della stadiazione e dell'impostazione clinica, mentre Chiara Buldrini si concentrerà sui modelli organizzativi integrati. Il legame tra linfedema e malattie tumorali sarà analizzato da Riccardo Serra, prima di passare alle terapie fisiche di gestione dei fluidi con Erminia Di Mascio, che tratterà linfodrenaggio e bendaggi, e Wanda Mureddu, concentrata sulla terapia compressiva quotidiana.

A completare il quadro clinico ci saranno gli interventi legati allo stile di vita e alla salute mentale. Angela Balloi illustrerà le pratiche del movimento terapeutico e della fisiopalestra adattata, Davide Puggioni esplorerà il delicato rapporto tra infiammazione e alimentazione, mentre Alessandra Moledda farà il punto sull'impatto emotivo della malattia e sulla qualità della vita dei pazienti.

La parte finale del pomeriggio sancirà il passaggio dalla teoria clinica all'azione sul territorio. Alle 17 verrà presentato il volume "Liberi di vivere con il linfedema", curato da Buldrini e Zolesio. A seguire, la presentazione ufficiale di Resilia ETS in Sardegna. L'evento è patrocinato dal Comune di Sassari, dallo Studio San Paolo e dalla stessa associazione. Per partecipare ai lavori è necessario iscriversi contattando la segreteria tramite WhatsApp al numero 329 1968026.