Estate e mal di schiena

L'estate cambia le nostre abitudini e può favorire o aggravare il mal di schiena.
L'estate è una stagione che sottopone il nostro corpo a una serie di
cambiamenti, soprattutto nelle abitudini, le quali possono influenzare la nostra
salute.
Andremo ad analizzare gli aspetti negativi e quali sono i consigli da seguire per
non trovarci di fronte a spiacevoli sorprese.
Il mal di schiena può manifestarsi anche durante il periodo estivo, e in alcuni
casi, le condizioni tipiche di questa stagione possono addirittura contribuire
all'insorgenza o all'aggravamento del dolore.
Molte persone intensificano la propria attività fisica con sport all'aria aperta
tipici della stagione (nuoto, beach volley, corsa) e in determinate situazioni il
poco allenamento a essi e la poca abitudine a praticare determinate attività
può provocare stress a carico della colonna vertebrale.
Anche l'assenza di movimento, durante questi mesi, gioca un ruolo negativo
sulla nostra salute.
Assumere per troppo tempo posture sbagliate o rimanere troppo seduti in
spiaggia, incrementa la rigidità della nostra schiena fino a provocare dolore.
Se pensiamo a coloro che viaggiano, dobbiamo mettere in conto i lunghi viaggi
in auto o in treno dove si è costretti a rimanere seduti in posizioni scomode
per un tempo prolungato.
Dormire in posti diversi dal solito, con letti, cuscini e materassi diversi dalla
quotidianità e di scarsa qualità può influenzare la nostra condizione.
Le alte temperature possono portare a disidratazione con un'incidenza
negativa su muscoli e articolazioni.
Inoltre, i dischi intervertebrali, che fungono da ammortizzatori tra le vertebre,
possono risentire della mancanza di idratazione, diventando meno flessibili e
più suscettibili a lesioni.
Come ultimo fattore di rischio, anche in questo periodo, vi è lo stress; legato
alla preparazione alle ferie o di eventuali viaggi in programma o per i meno
fortunati gli orari supplementari rispetto al normale monte ore lavorativo.
Il primo consiglio da seguire è quello di mantenere una buona idratazione;
assicurati di bere abbastanza acqua, anche se non ne senti la necessità, per
mantenere un ottimale equilibrio elettrolitico.
Aumenta l'assunzione di frutta e verdura, importanti anche per la loro quantità
di liquidi.
Non stravolgere le tue abitudini alimentari per evitare di aumentare la
percentuale di massa grassa.
Riduci le attività fisica ad alta intensità e cerca di prediligere sport di basso
impatto: il nostro corpo e le nostre articolazioni hanno bisogno di un periodo
di riposo (attivo) per ridurre lo stress a carico della colonna vertebrale.
La camminata, il nuoto a bassa intensità, attività posturali specifiche per i tuoi
dolori ti aiuteranno a prevenire il tuo mal di schiena.
Anche gli atleti professionisti, sfruttano questo periodo, per svolgere attività di
prevenzione, come stretching e/o potenziamento specifico per ridurre
eventuali carenze di forza e/o mobilità.
In generale, anche d'estate, è importante ascoltare il proprio corpo e adottare
misure preventive per evitare l'insorgere del mal di schiena.
Se il dolore persiste, è sempre consigliabile consultare un medico.