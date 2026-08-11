Salute Estate e mal di schiena

L'estate cambia le nostre abitudini e può favorire o aggravare il mal di schiena. L'estate è una stagione che sottopone il nostro corpo a una serie di cambiamenti, soprattutto nelle abitudini, le quali possono influenzare la nostra salute. Andremo ad analizzare gli aspetti negativi e quali sono i consigli da seguire per non trovarci di fronte a spiacevoli sorprese. Il mal di schiena può manifestarsi anche durante il periodo estivo, e in alcuni casi, le condizioni tipiche di questa stagione possono addirittura contribuire all'insorgenza o all'aggravamento del dolore. Molte persone intensificano la propria attività fisica con sport all'aria aperta tipici della stagione (nuoto, beach volley, corsa) e in determinate situazioni il poco allenamento a essi e la poca abitudine a praticare determinate attività può provocare stress a carico della colonna vertebrale. Anche l'assenza di movimento, durante questi mesi, gioca un ruolo negativo sulla nostra salute.



Assumere per troppo tempo posture sbagliate o rimanere troppo seduti in spiaggia, incrementa la rigidità della nostra schiena fino a provocare dolore. Se pensiamo a coloro che viaggiano, dobbiamo mettere in conto i lunghi viaggi in auto o in treno dove si è costretti a rimanere seduti in posizioni scomode per un tempo prolungato. Dormire in posti diversi dal solito, con letti, cuscini e materassi diversi dalla quotidianità e di scarsa qualità può influenzare la nostra condizione. Le alte temperature possono portare a disidratazione con un'incidenza negativa su muscoli e articolazioni. Inoltre, i dischi intervertebrali, che fungono da ammortizzatori tra le vertebre, possono risentire della mancanza di idratazione, diventando meno flessibili e più suscettibili a lesioni. Come ultimo fattore di rischio, anche in questo periodo, vi è lo stress; legato alla preparazione alle ferie o di eventuali viaggi in programma o per i meno fortunati gli orari supplementari rispetto al normale monte ore lavorativo. Il primo consiglio da seguire è quello di mantenere una buona idratazione; assicurati di bere abbastanza acqua, anche se non ne senti la necessità, per mantenere un ottimale equilibrio elettrolitico.



Aumenta l'assunzione di frutta e verdura, importanti anche per la loro quantità di liquidi. Non stravolgere le tue abitudini alimentari per evitare di aumentare la percentuale di massa grassa. Riduci le attività fisica ad alta intensità e cerca di prediligere sport di basso impatto: il nostro corpo e le nostre articolazioni hanno bisogno di un periodo di riposo (attivo) per ridurre lo stress a carico della colonna vertebrale. La camminata, il nuoto a bassa intensità, attività posturali specifiche per i tuoi dolori ti aiuteranno a prevenire il tuo mal di schiena. Anche gli atleti professionisti, sfruttano questo periodo, per svolgere attività di prevenzione, come stretching e/o potenziamento specifico per ridurre eventuali carenze di forza e/o mobilità. In generale, anche d'estate, è importante ascoltare il proprio corpo e adottare misure preventive per evitare l'insorgere del mal di schiena. Se il dolore persiste, è sempre consigliabile consultare un medico.