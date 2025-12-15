Alopecia areata day, consulti gratuiti al San Giovanni di Dio: venerdì 19 dicembre l’iniziativa a Cagliari

Un pomeriggio dedicato all’informazione, all’ascolto e al contatto diretto con gli specialisti. Venerdì 19 dicembre, dalle 14 alle 18, al San Giovanni di Dio torna l’“Alopecia Areata Day”, con consulti dermatologici gratuiti e senza prenotazione. L’accesso è previsto da via Ospedale 46, ingresso secondario nel vicoletto.

L’iniziativa coinvolge la Dermatologia dell’Aou di Cagliari e si inserisce nella campagna nazionale di prevenzione promossa dall’Associazione Italiana pazienti alopecia and friends ODV, che affiancherà i medici anche nell’accoglienza dei cittadini durante la giornata.

Sul piano clinico, la cornice è chiara. La professoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia del San Giovanni di Dio, definisce l’alopecia areata «una patologia autoimmune che colpisce gli annessi piliferi portando ad una progressiva scomparsa di capelli e peli su tutto il corpo». Una condizione che, oltre all’aspetto medico, incide spesso sulla sfera psicologica e relazionale di chi ne è colpito.

L’ospedale cagliaritano non affronta il tema come un evento isolato. Al San Giovanni di Dio, spiega la dottoressa Silvia Sanna, referente dell’ambulatorio dedicato, «è attivo un ambulatorio dedicato che si occupa da tanti anni di questa patologia e che ha la possibilità di prescrivere nuove terapie». Un dettaglio che restituisce la dimensione reale dell’iniziativa: non una vetrina occasionale, ma il punto di accesso a un percorso strutturato.

L’“Alopecia Areata Day” del 19 dicembre si propone così come un’occasione concreta per informarsi e ricevere una prima valutazione specialistica, senza filtri burocratici. In sanità, a volte, la differenza la fa proprio questo: una porta aperta, un orario certo, un medico che ascolta. Il resto, come sempre, spetta alla cura e al tempo.