Nuovi scenari terapeutici nella gestione dei pazienti con Malattia di Parkinson avanzata

La città si prepara a ospitare un appuntamento di alto profilo dedicato alla Malattia di Parkinson in fase avanzata, un tema che negli ultimi anni ha imposto sfide crescenti ai servizi sanitari. Il convegno “Nuovi scenari terapeutici nella gestione dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzata” si terrà venerdì 5 dicembre nella sala conferenze dell’Hotel Carlo Felice di Sassari e riunirà neurologi, geriatri, fisiatri, infermieri e fisioterapisti provenienti da tutta la Sardegna e da diversi centri italiani.

La direzione scientifica è affidata a Paolo Solla, professore associato di Neurologia dell’Università di Sassari e direttore della Clinica Neurologica dell’Aou di Sassari, che riassume così il senso dell’iniziativa: «La malattia di Parkinson in fase avanzata rappresenta una sfida terapeutica crescente. Con questo incontro vogliamo offrire ai professionisti strumenti clinici aggiornati e condividere modelli gestionali che integrino in modo efficace ospedale, territorio e famiglia. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti e promuovere una cultura assistenziale moderna, multidisciplinare e basata sulle evidenze scientifiche».

La giornata si articolerà in sessioni parallele dedicate alla gestione dei sintomi motori e non motori complessi, alla valutazione dei candidati alle terapie avanzate e alle principali tecniche infusionali dopaminergiche, con approfondimenti su avvio, follow-up e buone pratiche cliniche. Spazio anche ai modelli organizzativi che integrano ospedale e territorio, un nodo cruciale per la continuità assistenziale dei pazienti in fase avanzata.

Nel programma sono previste discussioni interattive su casi clinici provenienti da diversi centri sardi e una tavola rotonda dedicata ai bisogni dei pazienti e delle famiglie, spesso chiamate a sostenere percorsi assistenziali complessi e prolungati.

L’evento, accreditato ECM con 7 crediti formativi, è riservato a 30 partecipanti. È rivolto a specialisti in neurologia, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, oltre che a infermieri e fisioterapisti coinvolti nella gestione dei disturbi del movimento. Il corso è patrocinato dall’Aou di Sassari, dall’Università degli Studi di Sassari e dalla Società Italiana Parkinson LIMPE DISMOV.

A Sassari arriveranno anche relatori nazionali come Giovanni Defazio (Università di Bari) e Alessandro Tessitore (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), figure di riferimento nella ricerca e nel trattamento delle forme avanzate della malattia. I loro contributi arricchiranno l’analisi scientifica, con focus su percorsi terapeutici innovativi e prospettive di ricerca multicentrica.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online sul sito www.mcrelazionipubbliche.org .