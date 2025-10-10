Prevenzione osteoporosi a Cagliari: Incontro gratuito con esperti e MOC calcaneare gratuita





Relatori

• Dott.ssa Lorenza Montaldo, reumatologa

•Dott. Tonino Mele, fisioterapista

• Dott.ssa Rachele Niola, nutrizionista





È previsto anche l’intervento del Prof. Alberto Cauli, direttore della Struttura Complessa di Reumatologia dell’AOU di Cagliari. La MOC calcaneare sarà eseguita in ordine di prenotazione e fino a esaurimento disponibilità.





Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/FXUqZCsNBHkMpHDS8

Per informazioni: info@reumaonline.it

Incontro sulla prevenzione e cura dell’osteoporosi a Cagliari Giovedì 16 ottobre – ore 16:30, sede ASMAR, via Baccelli 7 Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e cura dell’osteoporosi: giovedì 16 ottobre, alle ore 16:30, presso la sede dell’ASMAR (Associazione Sarda Malattie Reumatologiche e Autoimmuni), in via Baccelli 7 a Cagliari, si terrà un incontro aperto a tutti e a partecipazione gratuita. L’evento, organizzato da ASMAR in collaborazione con la Struttura Complessa di Reumatologia dell’AOU di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, offrirà la possibilità di effettuare gratuitamente una MOC calcaneare, utile per valutare la densità minerale ossea e quindi lo stato di salute delle ossa. Durante l’incontro, reumatologi, fisioterapisti e nutrizionisti offriranno consigli pratici per la prevenzione e la gestione dell’osteoporosi, con particolare attenzione all’importanza di una corretta alimentazione e dell’attività fisica all’aria aperta, pilastri fondamentali per mantenere ossa forti e in salute.