Cagliari, confronto scientifico al congresso Siamoc: dispositivi indossabili e nuove metriche per la riabilitazione

La Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (Siamoc) porta a Cagliari un momento di confronto di alto livello scientifico e clinico. Sabato 4 ottobre, dalle 9:45 alle 11:45, nella sala Castello dell’Hotel Regina Margherita, si terrà una tavola rotonda che riunirà i presidenti delle principali società scientifiche italiane impegnate nei settori della riabilitazione, della neurologia, dell’ortopedia, della traumatologia, della fisioterapia, della fisiologia, delle scienze motorie e dei disturbi del movimento.

Parteciperanno SIRN (Società Italiana di Riabilitazione Neurologica), SIN (Società Italiana di Neurologia), SINC (Società Italiana di Neurofisiologia Clinica), SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa), AIFI (Associazione Italiana di Fisioterapia), SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), SISMES (Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive) e SIF (Società Italiana di Fisiologia).

Il tema centrale sarà “L’importanza della valutazione quantitativa degli outcome per i trial clinici, nella riabilitazione e nell’esercizio fisico: preparazione di linee guida alla luce delle nuove possibilità offerte dai dispositivi indossabili”. La discussione si articolerà attorno a tre interrogativi chiave: è giunto il momento di introdurre in maniera sistematica nuove metriche quantitative? Quali sono gli ostacoli principali – scientifici, regolatori, tecnologici e culturali – che ne frenano l’applicazione? Quali strategie adottare per trasformare queste innovazioni in strumenti concreti a supporto della clinica e dello sport?

L’incontro rappresenta un passaggio cruciale verso la definizione di nuove linee guida nazionali e internazionali. La collaborazione tra società scientifiche potrà incidere direttamente sulla qualità della riabilitazione, sulla valutazione dei trial clinici e sulla promozione dell’esercizio fisico come medicina.

La tavola rotonda rientra nel programma del XXV congresso Siamoc, dal titolo “Bridging research to clinical, industrial and sport applications”, che segna un punto di svolta per il futuro dell’analisi del movimento.