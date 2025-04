Tempio Pausania, apre il primo ambulatorio nazionale di psicoreumatologia: approccio integrato per i pazienti con patologie reumatiche

È attivo presso il Distretto sanitario di Tempio Pausania, in Sardegna, il primo Ambulatorio nazionale di Psicoreumatologia, un servizio unico nel panorama sanitario italiano, dedicato esclusivamente ai pazienti affetti da patologie reumatologiche. L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Direzione Generale dell’ASL Gallura, ha ricevuto il plauso del Collegio Reumatologi Italiani (CREI) per il valore innovativo dell’approccio proposto.

Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Direttore Generale dell’ASL Gallura Marcello G. Acciaro, il Distretto Sanitario diretto da Antonio F. Cossu, e la Reumatologa Daniela Marotto, già Past-President CREI, che sarà anche responsabile dell’Ambulatorio. Le prestazioni saranno affidate allo specialista ambulatoriale psicologo-psicoterapeuta Marcello G. Tanca, neuroscienziato esperto nella connessione tra processi infiammatori e funzionamento mentale alterato.

«Crescenti evidenze scientifiche, ci rivelano l’alto tasso di comorbidità di depressione e disturbi d’ansia nei pazienti con malattie reumatologiche», spiega Daniela Marotto. «Sappiamo quanto sia difficile convivere con una patologia reumatologica che mette a dura prova la salute psichica dei pazienti, influendo altresì sulla qualità di vita di chi sta attorno. E siamo anche consapevoli di come mente e corpo siano in costante interazione, tanto che la presenza dei processi infiammatori può influenzare il funzionamento mentale, e viceversa».

«Per esempio, è oramai assodato che il carico di stress psicologico cronico dei nostri pazienti si configura come fattore di mantenimento delle infiammazioni sottostanti e che tali infiammazioni possono essere a loro volta implicate nei cambiamenti dell’umore, nella manifestazione di ansia, nelle difficoltà del sonno e in un funzionamento neurocognitivo meno efficiente», aggiunge. «Pertanto, una migliore assistenza ai pazienti reumatici passa attraverso la fondamentale considerazione della complessa interazione tra sintomi psichici e sintomi fisici».

Marotto prosegue: «Per tutte queste ragioni, la ASL Gallura ha istituito un servizio ambulatoriale specialistico psicologico-clinico fortemente sostenuto dal Direttore Generale Acciaro e rivolto a pazienti reumatologici, ravvisandone la necessità non più trascurabile. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di salute fisica, mentale e sociale, attraverso il modello di cura collaborativa interdisciplinare».

L’ambulatorio si inserisce strutturalmente all’interno del servizio di Reumatologia del distretto di Tempio Pausania, in un rapporto sinergico che consente una presa in carico integrata del paziente. «L’ambulatorio metterà in primo piano nel suo lavoro la salute nella sua interezza, aprendo le porte alle neuroscienze nella pratica clinica», precisa il dott. Marcello Tanca. «Giungendo così a esprimere un approccio molto articolato ed innovativo che valuta la stretta interazione tra sistema immunitario, endocrinologico e nervoso. Questo tipo di presa in carico del paziente punta ad indagare l’influenza dell’infiammazione cronica del sistema nervoso centrale sull’insorgenza o aggravamento e mancata risposta terapeutica di diverse patologie, ma anche ad approfondire l’apporto positivo di strategie di riabilitazione che, in quanto correttamente avviate e mirate, permettano al cervello di riadattarsi dopo lesioni o malattie».

Il servizio si articola in valutazioni psicodiagnostiche e trattamenti psicologico-clinici, compresi interventi psicoterapeutici, con un forte accento sulla ricerca scientifica multidisciplinare. «La strategia di cura delle malattie reumatologiche, patologie complesse con esiti invalidanti, necessita di un approccio multidisciplinare accurato e omnicomprensivo che offra al paziente percorsi assistenziali semplificati e trattamenti qualificati», afferma Marcello Acciaro, Direttore Generale dell’ASL Gallura. «Per questo abbiamo avviato questo nuovo servizio della nostra ASL, che è una scelta innovativa a livello nazionale: ne siamo particolarmente orgogliosi perché consapevoli di offrire un supporto diverso che potrà essere un riferimento non solo per la nostra Azienda, ma anche alle province vicine visto l’alto numero di pazienti che si rivolge al nostro Servizio di Reumatologia».

L’Ambulatorio di Psicoreumatologia è attivo dal mese di marzo, ogni martedì dalle ore 9:00 alle 14:00 presso il Distretto di Tempio Pausania. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso, è possibile rivolgersi direttamente al Poliambulatorio locale.