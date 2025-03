Sassari: convegno sulla prevenzione dell’osteoporosi con screening gratuito

Prevenzione, informazione e salute al centro dell’incontro che si terrà venerdì 28 marzo alle ore 16 presso la Biblioteca della Clinica Medica, in viale San Pietro n. 8, Palazzo delle Medicine (2° piano), a Sassari. L’evento è dedicato alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi, una patologia silenziosa ma potenzialmente invalidante, che colpisce in prevalenza le donne, soprattutto dopo la menopausa.

Organizzato da ASMAR (Associazione Sarda Malattie Autoimmuni e Reumatologiche) in collaborazione con la struttura di Reumatologia dell’AOU di Sassari, e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, il convegno rientra in un più ampio progetto di sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche e sul benessere psico-fisico della popolazione.

Tra i relatori, interverranno professionisti di alto profilo:

Prof. Gianluca Erre , responsabile della Struttura di Reumatologia dell’AOU di Sassari

Dott. Ilario Carta , medico specialista in medicina nutrizionale

Dott. Gildo Motroni, responsabile della Fisiatria dell’AOU di Sassari

I temi affrontati comprenderanno stili di vita corretti, alimentazione, attività fisica e strategie utili per preservare la salute dell’apparato scheletrico. Sarà inoltre approfondita l’importanza della diagnosi precoce dell’osteoporosi, patologia spesso sottovalutata ma dalle conseguenze gravi se non trattata.

Durante l’incontro sarà possibile effettuare gratuitamente la MOC calcaneare, un esame rapido e non invasivo per valutare la densità ossea. Lo screening sarà disponibile in ordine di arrivo, previa registrazione all’ingresso.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso da ASMAR, che prevede screening gratuiti, incontri informativi, momenti di socializzazione e attività motorie per migliorare la qualità della vita dei pazienti reumatologici e della cittadinanza.

Per informazioni: Scrivere a info@reumaonline.it oppure contattare il numero 339 6920279