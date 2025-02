Cagliari: incontro sulla prevenzione dell’osteoporosi con screening gratuito

Venerdì 28 febbraio alle ore 17, presso la sede dell’ASMAR (Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatiche) in via Baccelli 7 a Cagliari, si terrà un incontro dedicato alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi. Questa patologia, che colpisce in particolare le donne, può avere conseguenze invalidanti se non diagnosticata e trattata in tempo.

All’evento interverranno esperti del settore:

Riccarda Pala , reumatologa

, reumatologa Tonino Mele , fisioterapista

, fisioterapista Rachele Niola, nutrizionista

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Sardegna, rientra in un progetto più ampio volto alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche. Durante l’incontro, gli specialisti forniranno informazioni approfondite su corretti stili di vita, alimentazione e attività fisica, fondamentali per mantenere la salute delle ossa e delle articolazioni.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla MOC calcaneare, un esame rapido e non invasivo per la valutazione della densità ossea. Le misurazioni verranno effettuate in ordine di arrivo, previa registrazione all’ingresso, offrendo così un’importante opportunità di prevenzione a tutti i partecipanti.

L’incontro del 28 febbraio è parte di un programma più ampio promosso da ASMAR, che prevede screening gratuiti, incontri informativi e attività dedicate al benessere psico-fisico, come momenti di socializzazione e attività motorie adatte a chi soffre di patologie reumatologiche.

Per informazioni:

info@reumaonline.it