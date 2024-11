Alopecia Areata Day: consulti gratuiti al San Giovanni di Dio a Cagliari

L’alopecia areata è una malattia autoimmune che colpisce i follicoli piliferi, causando la caduta progressiva di capelli e peli su tutto il corpo. Una patologia che può avere un forte impatto psicologico e sociale sui pazienti. La dottoressa Silvia Sanna, referente dell’ambulatorio dedicato, sottolinea l’impegno dell’unità dermatologica: «Al San Giovanni di Dio ci occupiamo da tanti anni di questa patologia e abbiamo la possibilità di prescrivere nuove terapie». L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di prevenzione sull’alopecia organizzata dall’associazione pazienti “ALOPECIA and Friends”, che sarà presente durante la giornata per offrire supporto e accoglienza ai cittadini. Un’occasione preziosa per ricevere informazioni e valutazioni mediche da parte di esperti, contribuendo a diffondere consapevolezza su una patologia spesso sottovalutata. Un appuntamento che unisce professionalità medica e supporto umano in un percorso di sensibilizzazione e cura.

Il prossimo venerdì 29 novembre, dalle ore 15 alle 18, torna al San Giovanni di Dio di Cagliari l'evento “Alopecia Areata Day”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dell’alopecia areata. Promosso dagli specialisti della Dermatologia dell’Aou di Cagliari, guidati dalla professoressa Laura Atzori, l’evento offrirà consulti gratuiti senza prenotazione presso l’ingresso secondario del presidio, in via Ospedale 46.