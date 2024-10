Alghero e la sanità: Richieste urgenti alla V Commissione Consiliare

In una lettera rivolta alla V Commissione Consiliare di Alghero, ai Capigruppo Consiliari e al Sindaco Raimondo Cacciotto, diversi comitati e associazioni hanno elencato una serie di questioni sanitarie di primaria importanza, chiedendo interventi rapidi e risolutivi. La lettera, precisa e dettagliata, non lascia spazio a interpretazioni: Alghero ha bisogno di risposte immediate per una sanità che sembra essere in uno stato di crisi profonda.





1. Riapertura del Punto Nascita e assistenza pediatrica H24

La riapertura del Punto Nascita di Alghero è una priorità assoluta, con la richiesta che venga fissato un termine certo per la riattivazione del servizio, insieme alla garanzia della piena funzionalità dell’assistenza pediatrica ospedaliera 24 ore su 24.





2. Funzionalità completa del Reparto di Cardiologia

Attualmente, il reparto di Cardiologia soffre della mancanza di turni notturni, esponendo il pronto soccorso e tutti i reparti a gravi disservizi. La richiesta è chiara: il turno di notte deve essere garantito per evitare rischi inutili ai pazienti.





3. Riduzione delle liste d’attesa per prestazioni specialistiche

Le liste di attesa per prestazioni importanti, come quelle oncologiche, neurologiche, nefrologiche e cardiologiche, sono eccessive. Si chiede un intervento deciso per ridurre i tempi e offrire cure tempestive, soprattutto per le patologie più gravi.





4. Riorganizzazione del Reparto di Chirurgia Generale

Con solo due medici dirigenti in servizio oltre al direttore, il Reparto di Chirurgia Generale non può funzionare in modo adeguato. La creazione di una struttura parallela di "day surgery" ha, paradossalmente, complicato l’efficienza complessiva del reparto. Si chiede una riorganizzazione immediata.





5. Piena funzionalità dei reparti e potenziamento del personale

La carenza di personale medico e infermieristico colpisce vari reparti, tra cui Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Medicina, Nefrologia, Cardiologia, Ortopedia, Centro Trasfusionale e Riabilitazione Funzionale. Il personale attualmente in servizio è sottoposto a turni e carichi di lavoro insostenibili, superando spesso i limiti normativi.





6. Attivazione delle sale operatorie dell’Ospedale Marino

L’ospedale dispone di sale operatorie non utilizzate che devono essere attivate per servire altre specialità chirurgiche. È una risorsa che non può più essere sprecata.





7. Assegnazione dei nuovi locali ristrutturati per Endoscopia chirurgica

Il servizio di Endoscopia chirurgica è attualmente relegato in locali inadeguati. Si richiede l’assegnazione dei nuovi spazi ristrutturati per migliorare la qualità del servizio.





8. Adozione del Piano Nazionale delle Cronicità

Si chiede che l’Assessorato Regionale alla Sanità adotti il Piano Nazionale delle Cronicità, indispensabile per garantire percorsi assistenziali chiari ai pazienti affetti da patologie croniche degenerative.





9. Rafforzamento del Centro di Salute Mentale

Il Centro di Salute Mentale di Alghero soffre di una carenza cronica di personale qualificato. Si richiede l’assegnazione di un numero adeguato di psichiatri, psicologi e assistenti sociali, oltre alla riattivazione del Centro Diurno, che in passato ha ottenuto ottimi risultati.





10. Apertura del nuovo reparto di Lungodegenza e del servizio di Neurologia

L’apertura di questi servizi è attesa da tempo e rappresenta una necessità urgente per la comunità.





11. Gestione competente dei servizi territoriali del Distretto di Alghero

Il progetto della "Casa di Comunità" in Via degli Orti richiede una dirigenza competente per organizzare e gestire la struttura socio-sanitaria.





12. Finanziamento e progettazione del nuovo Ospedale di Alghero

Infine, la progettazione e il finanziamento del nuovo ospedale sono richieste non più procrastinabili. La sua costruzione, prevista nell’area adiacente all’Ospedale Civile di Alghero, è attesa da anni.





La lettera sottolinea, inoltre, la necessità di una riflessione sul futuro dell’Ospedale Marino, con un’attenzione particolare alla Chirurgia Ortopedica e alla Riabilitazione Funzionale, settori che devono rimanere centrali nella struttura.





Firmatari del documento:





Comitato Fiocchi Azzurri Fiocchi Rosa – Lina Passerò

Comitato Spontaneo a Difesa della Salute – Luca Pais

Comitato Nuovo Ospedale – Stefano Campus, Domenica Casu

Comitato Uniti contro la Chiusura dell’Ospedale Marino – Giovanni Spano

Associazione Parkinson Alghero – Marco Balbina

Il Labirinto – Associazione per la tutela della Salute Mentale – Elisabetta Boglioli

Senza tagli e senza compromessi: i comitati e le associazioni chiedono risposte immediate e concrete.