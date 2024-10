Ballando in Rosa: un omaggio alle donne operate al seno ad Alghero

Sabato 19 ottobre, alle 19:30, il dott. Alberto Masala, socio e sostenitore del progetto "Dragon Rosa", medico dello sport e dirigente dell'Associazione Medico Sportiva Sassarese, illustrerà le attività e i benefici psico-fisici del progetto. Il dottor Masala, con una vasta esperienza nel campo dello sport per disabili, tornerà a occuparsi di riabilitazione con particolare attenzione alle donne operate al seno, offrendo la sua competenza maturata in progetti come il basket in carrozzina e il progetto Filippide per pazienti con disabilità psichiatrica. La serata proseguirà con l'esibizione delle scuole algheresi Movi Art Dance, che presenteranno balli sociali, e del Catalan Club con balli da sala, tutto sotto la guida del maestro Pasqualino Dalerci, giudice federale e già campione italiano di danza con esperienza dal 1980. L'ingresso è gratuito e l'evento ha l'obiettivo di raccogliere fondi a favore del progetto "Dragon Rosa", per il quale si auspica una forte partecipazione del pubblico. Non è necessaria la prenotazione, ma per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 339 5870 855. Per maggiori dettagli, è disponibile il sito web: www.dragonrosa.it.

Nel centrale Ex Mercato Civico di Alghero, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, si terranno due serate speciali in occasione della Giornata Internazionale contro il Tumore al Seno, che si celebra ogni anno il 19 ottobre. L'evento, intitolato "Ballando in Rosa", è patrocinato dal Comune di Alghero e vede il sostegno attivo del maestro Pasqualino Dalerci e della sua scuola di ballo. Le serate inizieranno venerdì alle ore 19:00 con un aperitivo serale tra musica, chiacchiere ed esibizioni di ballo. Il momento clou sarà la "Presentazione del Progetto Dragon Rosa per le donne operate al seno", promosso dall'ASD I Sentieri dell'Isola, che si propone di sottolineare l'importanza del sostegno e del recupero psico-motorio per le donne che hanno affrontato l'intervento.