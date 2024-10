Ospedale di Lanusei, in Ginecologia ripartono le attività chirurgiche e le degenze

Grazie all’arrivo dei due professionisti, la struttura complessa di Ginecologia potrà garantire di nuovo gli interventi chirurgici e le degenze, grazie alla presenza dei medici 24 ore su 24. «Bisogna ricordare - sottolinea Dei - che questo reparto è sempre rimasta attiva: negli ultimi mesi abbiamo assicurato il lavoro diagnostico richiesto dal territorio e dall’ospedale, oltre a tutte le emergenze che abbiamo affrontato e risolto con successo. La struttura è sempre stata presidiata da quattro ginecologi e dalle ostetriche che ne hanno garantito la continuità operativa». Ora l’ospedale di Lanusei guarda al futuro con nuove prospettive, con l’obiettivo di ripartire con altri servizi, anche se alcune difficoltà permangono. «Al momento - spiega Dei - non siamo in grado di riattivare l’Ostetricia per via della mancanza di pediatri: una carenza che purtroppo non riguarda soltanto il nostro ospedale e il nostro territorio, ma tutta l’Italia». Attualmente il reparto di Ginecologia è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.30 per le attività dell'ambulatorio divisionale; il martedì dalle 09.00 alle 13.30 per l’ambulatorio di colposcopia e patologia cervico-vaginale; il venerdì dalle 09.00 alle 13.30 per l’ambulatorio di gravidanza a termine; dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.00, per prelievi cito-microbiologici. In caso di richieste urgenti, il reparto è disponibile tutti i giorni. L’accesso è possibile tramite Cup, pronto soccorso e dai servizi su invio (consultorio e poliambulatori).

Grazie all’arrivo di nuovi professionisti la struttura complessa riavvia due tra i servizi più importanti della sua attività. Lanusei, 3 ottobre 2024 - Il reparto di Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei riprende l’attività chirurgica programmabile e i ricoveri ginecologici. L’arrivo di due nuovi professionisti in regime di consulenza ha consentito di ripristinare questi fondamentali servizi della struttura che erano stati sospesi da circa un anno e mezzo. Una ritrovata operatività che consente di ridare slancio ad un reparto importantissimo per l’ospedale di Lanusei e di conseguenza per l’intero territorio ogliastrino. «Siamo molto contenti di poter restituire ai cittadini due importanti servizi - spiega Marco Dei, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei - un risultato che è stato possibile grazie al grande sforzo dei medici di questo reparto e all’attività della direzione generale che considera questo servizio indispensabile».