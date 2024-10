Salute Raccolta di sangue ad Alghero in occasione di San Francesco: l’Avis e il M.A.S.C.I. invitano alla solidarietà

Sabato 5 ottobre 2024, in occasione dei festeggiamenti per San Francesco, Patrono d'Italia, l’Avis di Alghero, in collaborazione con il M.A.S.C.I., organizza una raccolta di sangue, un gesto di solidarietà sempre più importante in questo periodo di particolare necessità. Dalle ore 8:00 alle 12:00, l’autoemoteca con l’equipe medica dell’Avis Provinciale sosterà sul marciapiede fronte Giardini Lepanto, in Via Vittorio Emanuele (presso l'ex Bar Useri), pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano compiere un atto di generosità e aiutare chi è in difficoltà. Dopo la donazione, tutti i partecipanti saranno invitati a gustare una colazione presso il Bar Pasticceria Ciro, un piccolo ringraziamento per chi avrà scelto di dedicare il proprio tempo a questa nobile causa.