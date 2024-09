La Giornata dello Stomizzato: un evento dedicato alla prevenzione e all'informazione sulle patologie uro-ginecologiche e intestinali

L’Aistom (Associazione Stomizzati Sardi), da sempre impegnata nel fornire supporto e informazioni ai pazienti portatori di enterostomia, torna anche quest'anno con un appuntamento ormai tradizionale ma sempre più importante: la “Giornata dello Stomizzato”, che si terrà l'8 ottobre 2024 presso la Sala Convegni “La Casa della Solidarietà” in Via Jenner, 15 a Cagliari.





Quest'anno, l’associazione abbraccia un obiettivo ancora più ambizioso: non solo fornire supporto e informazioni tecniche, ma anche sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di patologie che riguardano l’apparato uro-ginecologico e intestinale. È un tema delicato e spesso sottovalutato, ma di estrema importanza per la salute e il benessere della comunità. In particolare, l'evento offrirà un'ampia prospettiva sulla prevenzione dei tumori dell'apparato urinario, delle malattie infiammatorie e dei tumori dell'apparato intestinale, dei tumori dell'apparato riproduttivo femminile, e affronterà l'endometriosi, una condizione troppo spesso trascurata.





L'inizio dei lavori è previsto alle ore 16:00, con un intervento nel ricordo di Serena Gherardini, guidato dalla Presidente Lorena Porceddu. Successivamente, saranno gli esperti a prendere la parola, offrendo una serie di contributi fondamentali per comprendere come prevenire e affrontare queste patologie:





Ore 16:40: Il Dott. Alessandro Caria, urologo, affronterà il tema delle patologie urologiche.





Ore 17:00: La Dott.ssa Manuela Neri, ginecologa, parlerà delle patologie ginecologiche, con particolare attenzione a quelle che riguardano l'apparato riproduttivo femminile.





Ore 17:20: La Dott.ssa Simona Deidda, specializzata in chirurgia colon-rettale, tratterà le patologie del colon-retto.









L’evento, che terminerà alle ore 18:00, rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza su queste importanti tematiche e per imparare come fare prevenzione in modo efficace. È fondamentale, infatti, che l'informazione e la consapevolezza raggiungano il più ampio numero di persone possibile, perché la prevenzione è il primo passo per combattere queste patologie.





L’Aistom, grazie al contributo di medici e specialisti, vuole sottolineare l’importanza di affrontare questi temi con il giusto livello di informazione e consapevolezza. La collaborazione e la partecipazione della popolazione sono essenziali per rendere questa iniziativa un successo e per diffondere una cultura della prevenzione che possa davvero fare la differenza nella vita di molti.





Aiutiamo tutti a diffondere la notizia e a partecipare a questa importante giornata: la prevenzione è un diritto e un dovere di ognuno di noi!