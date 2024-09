Salute Sanità: Assessore Bartolazzi, la prevenzione ha un ruolo fpndamentale nel modello di salute regionale

"La prevenzione occupa un ruolo fondamentale nel modello di salute regionale perché consente di intervenire tempestivamente o di evitare del tutto l'insorgenza di gravi malattie, garantendo cure migliori ai cittadini e minori costi per il sistema sanitario pubblico". Così l'assessore regionale della sanità, Armando Bartolazzi, intervenuto durante il convegno "Screening e Prevenzione primaria: obiettivo salute", organizzato nella sede dello Ierfop a Cagliari. "Convegni come questo, ha continuato l’esponente della giunta, contribuiscono a riportare al centro il focus sulle politiche sanitarie. Noi ci siamo e garantiamo il nostro impegno nel rilancio dei programmi di screening e diagnosi precoce, anche attraverso risorse specifiche. È importante, ha concluso Bartolazzi, sottolineare che la Regione punta sulla prevenzione non come spesa, ma come investimento, che garantisce la sostenibilità del sistema a lungo termine".