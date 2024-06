Lotta contro il papilloma virus, la Asl Ogliastra organizza due open day

Alcuni tipi di Hpv – continua la dottoressa Lai - provocano lesioni che, lentamente, possono trasformarsi nelle donne in forme tumorali del collo dell'utero». Questo virus è infatti responsabile del carcinoma della cervice uterina, primo tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come totalmente riconducibile ad una infezione. Anche nel sesso maschile l'Hpv può causare alcuni tumori, come quello del pene, dell'ano e dell'orofaringe. L’Hpv è anche causa di condilomi genitali, i quali aumentano il rischio di insorgenza di tumori. Per la prevenzione dell’infezione Hpv è disponibile un vaccino sicuro ed efficace che protegge contro nove ceppi di virus. Gli effetti collaterali che possono eventualmente manifestarsi in seguito alla vaccinazione (arrossamento e dolore nel sito di iniezione e talvolta febbre) sono modesti e generalmente di breve durata. L’efficacia della vaccinazione è massima negli adolescenti in quanto la risposta immunitaria in questa fascia di età è maggiore ed inoltre perché, somministrando il vaccino prima dell'inizio dell'attività sessuale, si è protetti in caso di contagio con il virus Hpv. «In Ogliastra purtroppo le coperture sono ancora basse - conclude la dottoressa Lai - per questo è importante che i cittadini siano correttamente informati sull’importanza di questa vaccinazione e aderiscano alle campagne». Per informazioni è possibile contattare gli ambulatori vaccinali del Sisp Asl Ogliastra: Lanusei (cell. 339 875 6909 – Tel 0782 470455), Tortolì (cell. 366 56 41 350), Jerzu (cell. 366 81 96 534 – Tel. 0782 708028) e all’indirizzo e-mail vaccinazioni@aslogliastra.it.

Lanusei, 25 giugno 2024 – Due giornate di open day per vaccinarsi contro il papilloma virus. Il servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl Ogliastra ha organizzato due giornate di vaccinazione anti-Hpv che si terranno mercoledì 3 luglio nell’ambulatorio vaccinale di Tortolì e mercoledì 10 luglio nell’ambulatorio vaccinale di Jerzu (entrambe la mattina dalle ore 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00). Il vaccino è offerto gratuitamente a ragazze nate dal 1996 al 2013 (11 anni compiuti) e ragazzi nati dal 2006 al 2013 (11 anni compiuti), qualora non siano stati precedentemente vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale, e a donne trattate per lesioni pre-cancerose Hpv-correlate. «L'infezione da Hpv è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale, contraibile anche con rapporti non completi – spiega Laura Lai, referente del Servizio igiene e sanità pubblica della Asl Ogliastra - spesso si può contrarre l’infezione e restare portatori asintomatici per molto tempo.