Obesità, una patologia endemica - Ad Alghero all’hotel Catalunya sabato 11 maggio l’VIII Hot Topics in Epato-Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Il corso è suddiviso in quattro sessioni in cui si alterneranno diversi esperti locali e nazionali, che potranno confrontarsi in maniera multidisciplinare e che discuteranno le migliori strategie terapeutiche per ciò che riguarda le epatopatie croniche avanzate da virus B, C e DELTA. Inoltre si focalizzerà l’attenzione su due hot topics rappresentati dalle novità riguardo la terapia della steatoepatite e dal corretto utilizzo dell’albumina. Si parlerà di obesità che ormai è considerata una patologia endemica. Nello specifico l’obesità è molto diffusa nei paesi occidentali, dove circa 1/3 degli abitanti è sovrappeso. L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale, sia perché la sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento anche nei Paesi a basso-medio reddito, sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, come diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. La chirurgia bariatrica è considerata al momento il “gold standard” per la terapia dell’obesità patologica. Ma la terapia chirurgica ha indicazioni ben precise e limitate ed è ancor oggi non è ben accettata dai pazienti anche se gravemente obesi. In considerazione dell’aumento della vita media, dei progressi delle capacità diagnostiche nonché dell’efficacia dei trattamenti, il medico si trova oggi a gestire sempre più spesso pazienti anziani con pluricomorbidità e con malattie avanzate. L’evento formativo è stato accreditato presso l’Agenas con 6 crediti ecm ed è rivolto a 100 medici delle seguenti discipline: Chirurgia generale, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina generale, Medicina interna, Radiodiagnostica. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria tramite compilazione di un form on line sul sito www.acrosscongressi.com nella sezione “eventi in corso” entrando nell’evento di riferimento.

L’innovazione tecnologica nella cura delle patologie nel campo dell'epato-gastroenterologia rappresenta una continua sfida per molteplici specialità medico-chirurgiche. E’ con questo spirito che sabato 11 maggio all’hotel Catalunya ad Alghero è stato promosso dall’Aou di Sassari il convegno dal titolo “Hot Topics in Epato-Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva”, patrocinato dall’Università di Sassari. In seguito ai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti e del direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ad aprire i lavori saranno i responsabili scientifici del corso Giuliano Alagna direttore della Struttura semplice dipartimentale di Epatologia e Luigi Cugia, direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.