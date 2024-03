Salute renale tema dell’evento Flavis al Lazzaretto di Cagliari

All’evento è stata protagonista la cucina aproteica, di cui la Flavis cura una vasta gamma di prodotti, cucinati e/o combinati insieme a ingredienti base, in diverse ricette, con lo scopo di far arrivare all’attenzione della platea (piena) presente il messaggio che si può mangiare sano, aproteico, ma senza rinunciare al gusto. Protagonisti sono stati i pazienti che sono intervenuti con numerose domande poste allo chef Giovanni Raffaldini, che ha risposto con professionalità ed anche, alle volte, con qualche battuta divertente mentre preparava diverse ricette, che potete trovare anche sul sito qui di seguito, mostrando come combinare ingredienti genuini e di stagione ai prodotti della Flavis, per una dieta aproteica.





Presenti anche diversi medici. Per chiunque fosse interessato alla dieta aproteica per ragioni di salute, ci sono il numero verde 800847081, il sito internet www.flavis.com ma naturalmente prima di fare qualunque scelta alimentare, forzata o meno, rivolgetevi ai vostri medici, al nefrologo ed al dietologo.

Sabato 9 marzo, al Lazzaretto di Cagliari, a cura dell’Accademia del Buon Gusto, si è svolto un laboratorio culinario promosso dalla Flavis, indirizzato ai pazienti in cura per malattie croniche renali.