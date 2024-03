L'Obesità in Sardegna: Uno sguardo approfondito sulla salute pubblica

Queste cifre sono in linea con la media nazionale, indicando una tendenza preoccupante anche tra i più giovani. Infatti, nell'ambito degli under 18, si registra che uno su quattro soffre di eccesso di peso, sottolineando l'urgenza di interventi mirati anche nelle fasce d'età più basse. Al Centro Obesità del San Giovanni di Dio, ogni anno vengono eseguite oltre mille visite di controllo, un dato che sottolinea l'importanza di una rete di gestione della patologia sull'isola. La presidente Regionale della Società Italiana dell'Obesità (SIO), la professoressa Fernanda Velluzzi, ha evidenziato l'aumento delle percentuali di obesità sia nella popolazione adulta sia tra gli adolescenti. In particolare, emerge che un minore su quattro, in un'età compresa tra i 3 e i 17 anni, è in eccesso di peso.





Nonostante un netto miglioramento registrato recentemente su tutte le fasce di età, il dato più allarmante riguarda i bambini tra i 3 e i 10 anni, nei quali l'eccesso di peso risulta essere più diffuso. Questo aspetto evidenzia la necessità di interventi precoce e di politiche sanitarie mirate a contrastare il fenomeno fin dalla più tenera età. Durante i numerosi incontri di prevenzione organizzati dal Centro, vengono analizzate le cause dell'obesità che ancora non ricevono sufficiente attenzione. Tra queste, il ruolo del sonno, l'influenza dell'olfatto sulle scelte alimentari, la flessibilità metabolica e le complicanze derivanti dalla super obesità, quali seri disturbi respiratori. In questo contesto, si pongono le basi per un approccio olistico alla patologia, che include prescrizioni di correzioni alimentari personalizzate in base al livello della patologia. L'obesità in Sardegna, così come nel resto d'Italia e del mondo, richiede un'attenzione costante e un impegno congiunto da parte delle istituzioni sanitarie, delle scuole e delle famiglie. Solo attraverso un'azione coordinata è possibile contrastare efficacemente questa epidemia silenziosa, promuovendo stili di vita più sani e prevenendo le molteplici patologie ad essa correlate. La lotta all'obesità è una sfida complessa che richiede una strategia multidisciplinare, focalizzata tanto sulla prevenzione quanto sulla cura.

L'obesità è una delle patologie più preoccupanti del nostro tempo, rappresentando non solo un problema di salute individuale ma anche una sfida per la sanità pubblica. In Sardegna, l'attenzione su questo tema è alta, come dimostrano i dati forniti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari. Questi numeri gettano luce su una realtà in cui il sovrappeso e l'obesità colpiscono il 51,8% degli uomini e il 31,2% delle donne, con una percentuale di obesità che si attesta intorno al 10% per il sesso maschile e al 9% per quello femminile.