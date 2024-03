La verità sul lifting: Sfatare i miti e comprenderne i benefici

Contrariamente alle percezioni precedenti, che associavano il lifting a risultati innaturali e a un'opzione esclusiva per età avanzate, le moderne tecniche e conoscenze hanno trasformato questa procedura in una soluzione efficace per combattere i segni del tempo, offrendo risultati naturali e duraturi. Secondo il professore Raffaele Rauso, esperto nel campo della chirurgia plastica, l'intervento si rivela particolarmente vantaggioso quando eseguito in una fase precoce dell'invecchiamento, idealmente attorno ai 45 anni, per sfruttare l'elasticità residua della pelle e ottenere un effetto più naturale e duraturo. Il successo e la soddisfazione derivanti da un lifting non dipendono unicamente dall'età del paziente o dalla tecnica utilizzata, ma anche da un'attenta gestione post-operatoria e da uno stile di vita sano. La cura della pelle, l'evitare esposizione eccessiva al sole, il non fumare, e una dieta equilibrata, insieme alla pratica regolare di attività fisica, sono elementi chiave per prolungare i benefici dell'intervento.





Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il lifting non offre una soluzione permanente all'invecchiamento. La pelle continuerà il suo processo naturale di invecchiamento anche dopo l'intervento. Il professor Rauso sottolinea l'importanza di trattamenti complementari, come il resurfacing cutaneo o l'utilizzo di filler e botulino, per mantenere e prolungare i risultati ottenuti con il lifting. Uno degli aspetti più temuti del lifting è il periodo di recupero e la possibile evidenza di cicatrici. Le moderne tecniche chirurgiche, in particolare il deep-plane lifting, offrono tempi di recupero relativamente brevi e cicatrici quasi invisibili, posizionate strategicamente in aree nascoste come dietro le orecchie o tra i capelli.





La scelta di sottoporsi a un lifting dovrebbe essere ponderata attentamente, considerando non solo i benefici estetici ma anche gli aspetti relativi al recupero e alla cura post-operatoria. La consultazione con un chirurgo plastico esperto e qualificato, come il professor Rauso, è essenziale per garantire risultati soddisfacenti e minimizzare i rischi associati a questa procedura. Il lifting, se eseguito correttamente e in maniera informata, può offrire un significativo ringiovanimento facciale, migliorando la qualità di vita e l'autostima dei pazienti.

Il lifting facciale, conosciuto anche come ritidectomia, è un intervento chirurgico che mira al ringiovanimento del volto, restituendo alla pelle la sua naturale elasticità e definizione perdute con il passare del tempo. Negli ultimi anni, questo trattamento ha visto un incremento significativo nella sua popolarità, con un aumento del 35.8% per quanto riguarda i facelift a livello mondiale e un sorprendente 77.6% per i lifting del collo, secondo i dati forniti dall'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).