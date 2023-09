Il vaccino anti-Covid-19 può avere effetti collaterali anche se è passato molto tempo?

Quando si parla di vaccini, è essenziale chiarire che, in generale, non ci sono casi documentati di effetti collaterali significativi che emergono oltre le 8 settimane dalla somministrazione. Gli effetti collaterali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono lievi e si manifestano entro poche ore o giorni dalla somministrazione. E, dato che i vaccini vengono somministrati una o poche volte, le sostanze in essi contenute rimangono nell'organismo per un breve periodo. Questo è completamente diverso dalla dinamica di molti farmaci, come quelli per l'ipertensione, che vengono assunti giornalmente.





Uno dei principali timori riguarda la tecnologia a mRNA utilizzata in alcuni vaccini anti-Covid. Tuttavia, gli esperti confermano che queste molecole di mRNA sono estremamente delicate e si dissolvono rapidamente nell'organismo. Di conseguenza, entro un giorno dalla somministrazione del vaccino, è altamente improbabile che nel corpo rimanga traccia del mRNA. D'altro canto, ci sono prove concrete che suggeriscono come un'infezione da SARS-CoV-2 possa avere effetti a lungo termine sul corpo, inclusi problemi cardiaci.





È cruciale basarsi su dati scientifici e non su insinuazioni o speculazioni infondate. La salute pubblica e l'informazione corretta devono andare di pari passo, specie in tempi di pandemia. La sicurezza e l'efficacia dei vaccini contro il Covid-19 sono supportate da prove concrete, e disinformazione e speculazioni non dovrebbero oscurare queste realtà.

Un interrogativo sulla sicurezza a lungo termine dei vaccini contro il Covid-19 è tornato alla ribalta, alimentato da speculazioni e commenti negativi sui social. Tuttavia, tali affermazioni sono prive di fondamento scientifico. La comunità scientifica, infatti, è unanime nel sostenere la sicurezza a lungo termine dei vaccini, compresi quelli contro il Covid-19. Questo punto di vista è sostenuto dal fatto che sono state somministrate oltre 13 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo, con risultati di sicurezza che parlano da soli.