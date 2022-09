Alcune delle città più belle della Sardegna

Questi sono i nostri insediamenti preferiti su una delle isole più belle d'Italia, dai villaggi sul mare intrisi di tradizioni locali alle lunatiche cittadine di montagna e al posto più bello per uno spritz Aperol.





Non c'è dubbio che la Sardegna sia ricca di bagni di mare, vela e sole, e che si possa camminare per chilometri lungo la costa senza vedere anima viva. Ma non dimenticatevi delle zone più frequentate. I suoi paesi, città e villaggi sono ricchi di storia, vita notturna e autentica cultura locale, e sono i nostri preferiti in assoluto, dal nord al sud dell'isola.





Alghero

Alghero è la città che ruba la scena tra le città della Sardegna, con il suo suggestivo centro storico venato da tortuosi vicoli acciottolati, l'architettura gotica medievale e le taverne tradizionali nascoste dietro colorati muri diroccati. Oltre agli ottimi bar, recatevi sul lungomare per un cocktail al tramonto, i ristoranti sono eccellenti e il paesaggio è spettacolare, con viste sulla baia punteggiata di yacht scintillanti.





San Pantaleo

Pochi luoghi possono competere con questo incantevole paesino sulle colline sopra Olbia per la sua bellezza da cartolina. È una tappa obbligata con il suo gruppo di casette originali in pietra molte delle quali ospitano negozi e caffè, la piazza della chiesa circondata da bar e il drammatico sfondo dolomitico di picchi di granito spigolosi. Vi potete fermare anche solo per il suo mercato settimanale di bric-a-brac, cibo e moda (ogni giovedì) e per un gelato in piazza mentre ti rilassi e giochi sul telefono agli slot gallina e i ragazzi del posto tirano calci a un pallone avanti e indietro.





Cala Gonone

La strada per Cala Gonone ha molti tornanti, ma una volta ripreso fiato, vi innamorerete di questa graziosa e sonnolenta cittadina della costa orientale. È un punto di partenza per escursioni in barca su e giù per il Golfo di Orosei, dove le migliori spiagge della Sardegna sono nascoste, fuori dai sentieri battuti. Per non parlare della sua spiaggia, lunga, ampia e di un bianco accecante.





Tempio Pausania

Se volete allontanarvi dal mare e dalla sabbia, Tempio , sulle montagne all'estremità settentrionale dell'isola, ha un'atmosfera misteriosa e lunatica, con molti eccellenti percorsi escursionistici da esplorare. Le lussureggianti colline del Monte Limbara sono ricoperte da nodose querce da sughero che, oltre a sembrare uscite da un set del Signore degli Anelli, producono i prodotti in sughero.





Santa Maria del Navarese

Secondo la leggenda, questa graziosa cittadina costiera prende il nome dalla principessa Navarra, innamorata, che una notte fuggì in mare con il suo amante. Tragicamente, la loro barca naufragò, ma Navarra si salvò e, per gratitudine, dedicò una chiesa alla Vergine Maria. Non importa se sia vero o meno, perché questo luogo ha già di per sé una magia da favola. Trasuda romanticismo, immerso tra uliveti e pinete alla base di svettanti scogliere calcaree e circondato da una spiaggia di sabbia bianca.





Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura è il posto giusto se volete soggiornare in una città di mare economica e rilassata. La grande e moderna Piazza Vittorio Emanuele, fiancheggiata da bar, gelaterie e negozi di souvenir, è il punto focale della vita locale. Ha una spiaggia grande e popolare e si trova a breve distanza da Capo Testa, con i suoi massi di granito scolpiti dal vento e le sue spiagge più appartate.





La Maddalena

Questa graziosa e colorata cittadina nel cuore dell'arcipelago della Maddalena funge da punto di partenza per esplorare le circa 60 isole che punteggiano lo stretto di Bonifacio. È possibile noleggiare un'imbarcazione privata per visitare quelle aperte al pubblico, oppure prendere un traghetto da Palau, sull'isola principale, a Caprera, un'isola in gran parte disabitata e circondata da spiagge grandi quanto una coperta da picnic per tutti.





Castelsardo

Castelsardo, fondata nel XII secolo da una famiglia genovese, è famosa per l'antico castello, le fortezze diroccate e l'artigianato tradizionale: in tutta la città si possono vedere donne che intrecciano cestini a disegni da vendere. La cittadella, situata alla periferia della città, è stata conservata e trasformata in un gruppo di ristoranti e bar tradizionali, con una vista mozzafiato al tramonto sulla costa settentrionale dell'isola.