Alghero: Violenza inaudita contro la madre - Extracomunitario dalla casa familiare al carcere

Questo signore, già noto alle cronache per aver malmenato la propria madre, era stato giustamente sbattuto fuori dalla dimora familiare ad Alghero, grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine, il 15 gennaio scorso. Il tribunale di Sassari, nella persona del Gip, aveva creduto bene di arginare le sue velleità violente con l'applicazione di un braccialetto elettronico, misura che si è rivelata tanto velleitaria quanto inefficace. Non contento, l'individuo, pochi giorni fa e con il chiaro intento di non lasciar passare il suo fervore distruttivo, si è presentato davanti alla casa materna intorno alle 18, con l'obiettivo di farvi ingresso.





Di fronte al rifiuto dei suoi familiari, non ha trovato di meglio che lanciare pietre contro il portone e le finestre, in un gesto di sfida che rasenta il patetico. La polizia, intervenuta con tempestività, ha arrestato l'uomo mentre questi continuava a lanciare minacce di morte contro sua madre e il compagno di lei, promettendo rovinose vendette e il totale annientamento dell'abitazione. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, il giudice ha preso l'unica decisione sensata possibile, ovvero quella di tradurlo in carcere, applicando una misura di custodia cautelare che, si spera, sarà sufficiente a tenerlo a debita distanza dalla sua famiglia, almeno per il momento.

