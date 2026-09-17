Allerta gialla per temporali in Gallura e Flumendosa Flumineddu: l'avviso della Protezione Civile

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico legato a temporali. L'allerta è in vigore dalle ore 14:00 del 17 settembre fino alle 20:59 del 18 settembre 2026 e interessa le aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura.

La Protezione Civile ha diramato le avvertenze per la popolazione. In caso di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare all'interno delle proprie abitazioni. Chi si trova in locali seminterrati o al piano terra deve trasferirsi ai piani superiori. Gli spostamenti in auto devono essere limitati ai casi di stretta urgenza.

Il protocollo vieta categoricamente di attraversare torrenti in piena a piedi o a bordo di qualsiasi veicolo, di sostare in prossimità di ponti o argini di torrenti e fiumi e di percorrere i sottopassi. I cittadini sono invitati a tenersi informati sull'evoluzione del quadro meteorologico e ad attenersi alle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di protezione civile. Le informazioni dettagliate e le norme di comportamento sono consultabili sul sito istituzionale Sardegna Ambiente.