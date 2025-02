Sardegna sotto la pioggia: allerta meteo prorogata, smottamenti e strade chiuse nel Nuorese

Smottamenti e voragini hanno interessato diverse strade, tra cui la “Predu Vithi” (ex SS 389) che collega Nuoro a Mamoiada, chiusa in via preventiva per ragioni di sicurezza. Oltre ai disagi alla viabilità, si monitora la situazione dei centri abitati vicini ai corsi d’acqua, dove l’elevato accumulo idrico potrebbe causare criticità nelle prossime ore. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha evitato ulteriori danni, ma l’allerta resta alta: le previsioni meteo non escludono altre precipitazioni, soprattutto nelle zone interne e montuose, già provate dal forte maltempo di gennaio. Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione agli aggiornamenti e a limitare gli spostamenti non necessari.

La Sardegna continua a fare i conti con il maltempo: nelle ultime 48 ore le piogge abbondanti hanno provocato smottamenti, disagi alla circolazione e l’apertura delle paratie di diversi invasi. La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi: codice arancione per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e codice giallo per rischio idraulico nelle aree Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Gallura. Le rilevazioni di Sardegna Clima evidenziano accumuli significativi: oltre 70 mm di pioggia nel Nuorese nelle ultime 24 ore, più di 50 mm nel Sulcis e picchi che superano i 120 mm su alcune zone del Nuorese e dell’Ogliastra. Gli invasi di Maccheronis e Pedra 'e Othoni hanno raggiunto livelli critici, tanto da richiedere l’apertura delle paratie per scongiurare esondazioni. Le conseguenze del maltempo si sono fatte sentire soprattutto nel Nuorese, dove il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha eseguito numerosi interventi nella notte.