Sardegna sotto la pioggia: scatta l’allerta gialla nel Sulcis, Campidano e Gallura

L’allerta riguarda principalmente il rischio idraulico nei fiumi minori e nei torrenti, che potrebbero superare i livelli di guardia in caso di precipitazioni abbondanti. Anche i centri abitati nelle zone basse sono monitorati per il rischio di accumuli d’acqua. La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, consigliando di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare attenzione alle comunicazioni locali sulle condizioni del territorio. Si raccomanda inoltre di non sostare nei sottopassi e in prossimità di corsi d’acqua. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente a partire da lunedì 3 febbraio, ma per le prossime ore resta alta la possibilità di fenomeni intensi. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati in caso di peggioramento o evoluzioni inattese.

Piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valido a partire dalle 21 di sabato 1 febbraio fino alla mezzanotte di domenica 2. Le zone più colpite saranno il Sulcis-Iglesiente, il Campidano e alcune aree del centro Sardegna e della Gallura, dove sono attesi fenomeni intensi e persistenti. Secondo le previsioni, si potrebbero verificare allagamenti localizzati, disagi alla circolazione e possibili smottamenti nelle aree più vulnerabili.