Temperature in picchiata e allerta per ghiaccio sulle strade





Queste masse d’aria confluiscono nel Mediterraneo occidentale, interagendo con una struttura di bassa pressione presente a tutti i livelli, con minimo al suolo localizzato a sud della Sicilia. Come conseguenza, le temperature minime subiranno un ulteriore calo nelle prossime ore. Già nella giornata odierna si sono registrati valori particolarmente rigidi: 2 gradi a Nuoro, 4 a Sassari e 5 a Cagliari. Nelle località montane, monitorate dalle centraline dell’Arpas, il termometro è sceso sotto lo zero: -2,3 a Desulo, -1,4 a Fonni e altrettanto a Tempio Pausania. Alla luce di queste condizioni, è raccomandata la massima prudenza alla guida, soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino, quando la visibilità è ridotta e la presenza di ghiaccio può rendere il fondo stradale scivoloso. I servizi di emergenza invitano inoltre a seguire gli aggiornamenti diramati dalle autorità e a dotarsi, se necessario, di catene o gomme invernali, per scongiurare il rischio di incidenti.

L’Isola si prepara a una nuova ondata di freddo intenso, accompagnata da un sensibile calo delle temperature e dalla formazione di ghiaccio sul manto stradale. La Protezione civile ha diramato un avviso che entrerà in vigore dalle 20 di oggi, martedì 14 gennaio, fino alle 8 di giovedì 16, specialmente nelle zone interne e nei fondovalle dei settori occidentali. In queste aree, già dal tramonto sino alle prime ore del mattino, gli automobilisti dovranno fare i conti con tratti scivolosi e possibili insidie su strade provinciali e statali. Secondo gli esperti meteo, la causa principale del brusco abbassamento termico è un vasto promontorio di alta pressione che dall’Atlantico si estende verso l’Europa settentrionale, presentando un asse sud sud-ovest – nord nord-est. Sul suo lato orientale scorrono correnti di origine artica, molto fredde e umide, cariche di vorticità positiva.