Allerta meteo nell'isola: bollettino rosso nel cagliaritano, scuole chiuse a Cagliari

Nell'area metropolitana, i sindaci dei comuni hanno firmato ordinanze per far fronte all'emergenza, ma rimane ancora incerta la decisione sulla chiusura dell'Università. Per quanto riguarda i parchi pubblici, gli uffici comunali e i cimiteri, le amministrazioni locali prenderanno una decisione definitiva nelle prossime ore. Zedda ha sottolineato l'importanza di tutelare prioritariamente le scuole, spiegando che ogni ulteriore decisione verrà valutata attentamente in base all'evolversi della situazione meteorologica. L'appello ai cittadini è quello di seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali per evitare spostamenti non necessari e garantire la massima sicurezza.

La Sardegna è in stato di allerta per un'intensa perturbazione che potrebbe colpire l'isola nelle prossime ore. La Protezione Civile, che al momento segnala un livello di allerta arancione per il Cagliaritano, ha preannunciato la possibilità di un passaggio al bollettino rosso già nella giornata del 12 dicembre. A Cagliari, il sindaco Massimo Zedda ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura della maggior parte delle scuole, mettendo la sicurezza degli studenti al primo posto. Situazione diversa nei comuni limitrofi, come Quartu Sant'Elena e Selargius, dove le amministrazioni locali hanno deciso di mantenere aperti gli istituti scolastici.