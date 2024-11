Sardegna: L'anticiclone regala ancora giorni di caldo, ma il freddo è dietro l'angolo

Secondo il meteorologo Paolo Sottocorona, che segue da vicino l’evoluzione di questo scenario atmosferico, l’isola si prepara a un lieve assestamento prima dell’arrivo di una vera svolta climatica. "Attualmente, in Italia è come se temperature minime e massime seguissero due percorsi diversi," spiega Sottocorona. "Abbiamo visto una diminuzione lenta delle temperature minime, mentre le massime sono rimaste stabili o in leggera discesa". In Sardegna, le temperature hanno oscillato intorno ai 20-22°C, valori che per il mese di novembre sono piuttosto insoliti, soprattutto dopo un’estate che ha già fatto sentire a lungo i suoi effetti. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Sottocorona chiarisce che non assisteremo ancora a un vero e proprio peggioramento delle condizioni meteo, ma i cieli potrebbero coprirsi parzialmente, facendo scendere di qualche grado le temperature massime e aumentando lievemente le minime. La conseguenza sarà un clima più mite e meno variabile, in attesa dell'arrivo delle prime correnti fredde. L'atteso calo termico dovrebbe manifestarsi a partire da lunedì 11 novembre, quando una massa d’aria più fresca potrebbe iniziare a spingersi verso l’isola, riportando le temperature su valori più in linea con l’autunno.





"Al Centro-Sud, Sardegna compresa, le temperature potrebbero scendere di qualche grado sotto la media stagionale, segnando il ritorno a un clima più fresco," aggiunge Sottocorona. Il Nord Italia, invece, dovrebbe rimanere ancora leggermente più caldo rispetto al resto del Paese. Per quanto riguarda la neve, tuttavia, i sardi dovranno ancora attendere: "Ora non siamo ancora in periodo di nevicate, soprattutto su un’isola come la Sardegna. Anche durante la prossima settimana, pur essendo più vicini alla stagione invernale, non si prevede l’arrivo di fenomeni nevosi rilevanti," afferma Sottocorona.





Tuttavia, con l’inoltrarsi di novembre, le prime cime montuose potrebbero finalmente tingersi di bianco. In sintesi, prepariamoci a una settimana di transizione, con qualche nuvola e temperature in lieve calo. Ma la svolta vera arriverà a metà novembre, quando il freddo potrebbe portare con sé un assaggio d’inverno. Per chi attendeva la fine di questo caldo prolungato, la notizia è incoraggiante: l’autunno sta per riprendere il suo posto, regalando alla Sardegna quel clima più fresco e tipico della stagione che in molti attendevano.

Dopo settimane di caldo anomalo e cieli sereni, l'autunno sembra finalmente pronto a fare sul serio anche in Sardegna. Gli effetti dell’anticiclone che ha portato temperature ben al di sopra della media stagionale stanno per attenuarsi, aprendo le porte a un graduale calo delle temperature a partire dalla prossima settimana.