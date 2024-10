Perturbazione lampo in Sardegna, giovedì temporali e vento forte. Venerdì temperature in risalita e weekend col bel tempo





Le prime piogge si faranno sentire già dalla notte precedente, con precipitazioni diffuse che, stando a quanto riferito dagli esperti dell’Ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, saranno localmente di forte intensità. Le condizioni peggioreranno ulteriormente dalla mattinata di giovedì, quando i temporali si estenderanno progressivamente anche al resto dell’isola. Sul fronte delle temperature, ci sarà un calo significativo delle massime, che scenderanno di 5-7 gradi rispetto ai giorni precedenti. La ventilazione, inizialmente debole da libeccio, virerà rapidamente verso il maestrale, con raffiche fino a 40 km/h a sud e fino a 60 km/h nei settori settentrionali.





Venerdì, però, il maltempo lascerà spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature cominceranno a risalire, pur rimanendo presenti alcune nubi e un maestrale leggero. La tendenza per il weekend è ottimistica, con un ritorno del sole su gran parte della regione e un ulteriore aumento delle temperature. Gli esperti dell’Aeronautica Militare sottolineano che la prossima settimana inizierà all'insegna della stabilità e del bel tempo, anche se si prospetta una nuova perturbazione tra martedì e mercoledì, con probabili precipitazioni che interesseranno nuovamente la parte settentrionale dell’isola.

Sardegna in allerta maltempo. Giovedì 3 ottobre, una perturbazione lampo di origine atlantica colpirà l’isola, portando con sé temporali e vento forte. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) valido fino alle 18 di domani, riguardante il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su diverse aree del centro-nord della Sardegna: Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Nel Sulcis-Iglesiente, invece, l'allerta è stata diramata solo per il rischio idrogeologico.