Il calcio femminile raccontato dai record e dalle statistiche delle migliori competizioni

Negli ultimi anni il calcio femminile ha avuto una crescita esponenziale a livello di interesse e anche di qualità del gioco espresso in campo, diverse squadre sono riuscite a dominare le quote Serie A, ma anche a farsi valere nelle competizioni internazionali, come la UEFA Women’s Champions League.

Nel frattempo, abbiamo potuto ammirare anche i Mondiali, con tutte le nuove protagoniste individuali e Nazionali che si stanno facendo strada tra le più grandi. Ecco alcuni record e statistiche che raccontano il calcio femminile nella sua massima qualità espressa nel gioco.





Serie A: il dominio della Juve e gli altri record

Era il 1968 quando nasceva ufficialmente la Serie A femminile e nel corso degli anni sono stati diversi i club protagonisti delle statistiche. Nell’albo d’oro c’è la Torres, che è il club più titolato perché è riuscita a vincere 7 campionati, al secondo posto c’è la Juventus Women, che ha conquistato 5 scudetti consecutivi, più l’ultimo nel 2025 e si appresta a superare la numero uno nei prossimi anni, con un gioco pieno di grinta e qualità, più diverse campionesse del calibro di Girelli, Rosucci e la grande ex Sara Gama, icona del calcio femminile.

I 5 scudetti consecutivi della Juve rappresentano un record assoluto nel panorama calcistico femminile.

Nella stagione 2022/2023 il campionato di Serie A femminile ha introdotto un nuovo format, inserendo il sistema con playoff per lo scudetto e play out per la retrocessione.

Tra i record all time individuali, c’è Patrizia Panico che ha segnato oltre 600 gol tra club e Nazionale Azzurra, diventando una delle calciatrici con più presenze in assoluto sul rettangolo verde. Tra i club con una tradizione più consolidata ci sono la Fiorentina Women’s, il Milan Femminile e la Nazionale Italiana di Calcio femminile.

Il dominio assoluto del Lione in Women’s Champions League

Nel 2001 comincia la UEFA Women’s Cup, prototipo della massima competizione europea per club femminili che oggi è stata trasformata con il nome di UEFA Women’s Champions League. Se c’è un club che è stato capace di dominare senza alcun rivale, questo è sicuramente l’Olympique Lione femminile, che fino a oggi è il club più titolato, perché dal 2010 fino al 2022 è riuscito a conquistare 8 coppe dalle grandi orecchie.

Al secondo posto c’è il Francoforte con 4 Champions, segue il Barcellona con 3 titoli nell’albo d’oro di Women’s Champions League. Tra i record all time spicca Ada Hegerberg, attaccante norvegese proprio del Lione, che è diventata la prima a trionfare e alzare al cielo anche il Pallone d’Oro femminile nel 2018, oltre a fissare il record all time di 64 gol in Champions. Per le squadre italiane ancora nessun titolo in questa competizione.

Gli USA Femminili dominano il mondo del calcio

I mondiali sono un torneo relativamente giovane, perché la prima competizione di questo livello è stata disputata nel 1991 e gli Stati Uniti e la Norvegia femminile si sono distinti nei primi 3 mondiali.

Oggi l’albo d’oro mette gli USA al primo posto, con un dominio totale di 4 Coppe del mondo, al secondo posto c’è la Germania Femminile con 2 Coppe del Mondo, seguono Norvegia, Giappone e Spagna con una Coppa del Mondo in bacheca.

Gli Stati Uniti Femminili detengono anche il record di 26 gol segnati in un singolo Mondiale Femminile, quello del 2019, con un risultato strepitoso di 13 - 0 contro la Thailandia, ancora oggi il match con il più ampio gap di gol nella storia dei Mondiali Femminili. La calciatrice Brasiliana Marta è la regina delle Coppe del Mondo con i suoi 17 gol segnati in 6 edizioni disputate con la Nazionale Verdeoro.