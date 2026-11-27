Sport Amatori Rugby Alghero, a Maria Pia arriva la capolista Capitolina

Domenica 29 novembre alle 14.30 la quarta giornata di Serie A1. Anversa chiama il pubblico e indica la strada: «Una sfida si può vincere, si può perdere, ma da una sfida non ci si tira mai indietro».



Alghero, 27 novembre 2026 – L’Amatori Rugby Alghero torna davanti al proprio pubblico per affrontare una delle due squadre al comando del campionato. Domenica 29 novembre, alle 14.30, a Maria Pia arriva l’Unione Rugby Capitolina, imbattuta dopo tre giornate e prima a pari punti con Calvisano, a quota 14. L’incontro è valido per la quarta giornata del girone 1 di Serie A1. Gli algheresi si presentano all’appuntamento dopo il successo per 32-30 sul campo del Parma, la prima vittoria stagionale, accompagnata dal bonus per le quattro mete segnate. Un risultato che ha dato fiducia alla squadra di Marco Anversa, impegnata nelle ultime due settimane a preparare il confronto con la formazione romana.



«L'unica cosa che voglio che leggano i ragazzi è che arriva la prima in classifica questo weekend. Arriva ad Alghero e ci troverà con un entusiasmo incredibile. Ci siamo preparati due settimane cercando di capire come poter contrastare una squadra che quest'anno non ha ancora perso», afferma l’allenatore. La Capitolina ha aperto il campionato battendo Pesaro, Piacenza e Cavalieri. Per l’Amatori sarà l’occasione di misurare i progressi compiuti dall’inizio della stagione contro un’avversaria che finora ha sempre vinto. Anversa chiede ai suoi di affrontare la gara con la convinzione maturata a Parma: «La vittoria di Parma ha fatto capire a tutto l'ambiente, a tutti i ragazzi, che in questa serie ci possiamo stare e possiamo dire la nostra. La parola chiave di cui abbiamo parlato in queste due settimane è sfida, è attraverso il concetto della sfida che sarà importante capire che possiamo batterli, possiamo sfidarli. Una sfida si può vincere, si può perdere, ma da una sfida non ci si tira mai indietro».



Il tecnico richiama anche la storia della società ospite, che ha militato in Super 10, allora massimo campionato italiano, e il lavoro del suo settore giovanile, dal quale sono usciti giocatori arrivati nelle rappresentative nazionali e ai vertici del rugby italiano. L’invito è rivolto al pubblico algherese e agli appassionati di tutta l’isola, chiamati a sostenere l’Amatori in questa nuova prova: «Quindi aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni», dice Anversa. «Quindi è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di rugby che vivono in Sardegna».