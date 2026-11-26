Dopo la quinta giornata di Champions, il Como è saldamente tra le prime otto
e guarda agli ottavi diretti. L’Inter risale al dodicesimo posto, mentre Roma e
Napoli restano per il momento fuori dalla zona playoff.
Due pareggi in trasferta pesanti per giallorossi e per i partenopei, una vittoria
per i nerazzurri e un altro successo per i lariani.
Quattro scenari decisamente differenti in vista del prosieguo della
competizione.
Il Como si conferma tra le migliori squadre europee, l’Inter compie un passo
importante verso la qualificazione, mentre Roma e Napoli sono chiamate a
recuperare terreno per non rischiare di compromettere il proprio cammino.
La squadra di Fabregas vince contro l’AEK Atene, per 1-0, terzo posto nella
classifica generale alle spalle di Psg e Real Madrid.
Una gara decisa da Luis Milla al 57’, in cui il Como ha saputo gestire il
risultato e portare a casa tre punti fondamentali. Non è stata una vittoria
spettacolare sul piano del punteggio, ma ha confermato la capacità della
squadra di affrontare anche partite più complicate con maturità e
concretezza.
Il Como può guardare con fiducia alle prossime sfide, consapevole di avere
un margine importante rispetto alla zona playoff e di poter giocare per un
obiettivo ancora più ambizioso: chiudere tra le prime otto e conquistare
direttamente gli ottavi di finale.
A San Siro i nerazzurri hanno trovato il vantaggio al 57’ con Petar Sucic, su
calcio di rigore, e hanno chiuso la partita al 74’ con Lautaro Martínez.
Un
successo importante non soltanto per la classifica, ma anche per il peso
specifico della partita: vincere contro una diretta concorrente nella zona
centrale della graduatoria permette all’Inter di guadagnare terreno e di evitare
complicazioni.
Il dodicesimo posto rappresenta una posizione favorevole per la
qualificazione agli spareggi, ma la squadra nerazzurra può ancora ambire a
un piazzamento più alto. Le prossime partite saranno determinanti per capire
se sarà possibile avvicinarsi alle prime otto oppure se l’obiettivo resterà
quello di consolidare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
La Roma conquista un prezioso 2-2 al Parc des Princes contro il Paris Saint-
Germain, ma il risultato non è sufficiente per rientrare tra le prime 24 della
classifica. I giallorossi occupano infatti il 25° posto con cinque punti, appena fuori dalla zona playoff. Una prestazione comunque da incorniciare contro
una vera è propria corazzata.
La squadra di Gasperini ha saputo reagire in una trasferta complicata,
trovando il pareggio nel finale con Malen, su rigore al 78’, dopo aver visto il
PSG passare in vantaggio. Un risultato che permette alla Roma di muovere la
classifica e di mantenere viva la possibilità di qualificarsi.
La situazione resta però delicata. Con tre partite ancora da disputare e una
posizione appena fuori dalla zona utile, i giallorossi non possono permettersi
ulteriori passi falsi. Il prossimo appuntamento contro lo Sporting Lisbona
diventa fondamentale: una vittoria potrebbe permettere alla Roma di rientrare
tra le prime 24 e rilanciare concretamente le proprie ambizioni europee.
Anche il Napoli raccoglie un punto importante in trasferta, pareggiando 2-2
contro il Manchester City. Partita proibitiva alla vigilia, sia per il valore
dell’avversario che per l’emergenza infortuni.
Il risultato rappresenta un segnale positivo, ma la classifica continua a essere
complicata.
Gli azzurri sono 28° con quattro punti, a due lunghezze dalla zona playoff. Il
pareggio di Manchester ha evitato una sconfitta pesante e ha mostrato la
capacità della squadra di competere contro una delle grandi protagoniste
europee. Højlund e Lang hanno trovato la rete, ma il gol di Cherki all’86’ ha
impedito al Napoli di portare a casa una vittoria che avrebbe avuto un peso
enorme nella graduatoria.
La qualificazione è ancora possibile, ma il margine di errore si riduce. Il
prossimo match contro il Club Brugge diventa un appuntamento da sfruttare,
soprattutto perché gli azzurri avranno la possibilità di giocare davanti al
proprio pubblico. Per il Napoli, in questo momento, la priorità è rientrare tra le
prime 24 e trasformare il pareggio con il City in un punto di svolta.
Un bilancio positivo per il calcio italiano, ma non uniforme. Como e Inter
possono guardare con maggiore tranquillità al futuro europeo, mentre Roma
e Napoli dovranno sfruttare le prossime gare per recuperare terreno.
Il prossimo turno sarà già uno snodo importante: Roma e Napoli giocheranno
in casa, mentre Como e Inter saranno impegnate in trasferta. Quattro partite
che potrebbero indirizzare in maniera significativa il destino delle italiane in
Champions League.