Alghero in finale di Coppa Italia: 3-3 a Santa Teresa, decisivi Sagardia e Virdis

I giallorossi difendono il 2-0 dell’andata e chiudono la semifinale con un 5-3 complessivo. Domenica al Mariotti arriva la capolista Ilvamaddalena.

Tre gol per parte, una semifinale che resta aperta fino all’ultimo e l’Alghero che passa il turno: il 3-3 sul campo del Santa Teresa vale ai giallorossi la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Decisivo il 2-0 conquistato all’andata: il conto complessivo si chiude sul 5-3.

Al “Piero Muntoni” i padroni di casa partono cercando di riaprire la qualificazione e trovano il vantaggio al 32’ con Salvi Costa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Alghero risponde con Francisco Sagardia: l’attaccante uruguaiano pareggia al 38’ e firma il sorpasso al 44’, portando i suoi al riposo avanti 2-1.

Nella ripresa Scognamillo sfiora il terzo gol, ma al 19’ Alluttu riporta la gara in parità. Il Santa Teresa torna avanti al 31’ con Siamparelli e riaccende la sfida. A fissare il risultato sul 3-3 è Virdis, entrato nel secondo tempo: al 45’ trova lo spazio in area e batte Martinez con un destro a fil di palo. Il pareggio basta all’Alghero per staccare il pass per l’ultimo atto regionale.

La festa, però, dura il tempo di una sera. Domenica 29 novembre alle 14.30, al Mariotti, la squadra di Mauro Giorico torna in campo in campionato contro la capolista Ilvamaddalena, per una partita di alta classifica.

Tabellino

Santa Teresa-Alghero 3-3

Santa Teresa: Martinez, Minnelli, Dias Braga, Campus, Gavagni (7’ st Arca), Ziani (7’ st Djedje), Aiana (17’ st Alluttu), Generoso, Laurent (10’ st Canu), Saiu (10’ st Siamparelli), Salvi Costa. In panchina: Pedelacq, Achab, Lena, Poli, Norcia. Allenatore: Fabio Levacovich.

Alghero: Giust, Cossu (1’ st Gallo), Fadda, A. Pinna, Baraye, Mula (22’ st Zirolia), Bombagi, Roccuzzo, Puttolu (46’ st Ferro), Scognamillo (11’ st Virdis), Sagardia (11’ st Marcangeli). In panchina: Carta, Nieddu, Daga, Chessa. Allenatore: Mauro Giorico.

Arbitro: Vincenzo Melis di Ozieri.

Marcatori: 32’ pt Salvi Costa, 38’ e 44’ pt Sagardia; 19’ st Alluttu, 31’ st Siamparelli, 45’ st Virdis.

Note: ammoniti Aiana per il Santa Teresa e Fadda per l’Alghero.