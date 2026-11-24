Sport Judo, tre medaglie sarde ai Tricolori di Ostia

Due argenti, un bronzo e quattro settimi posti: è il bilancio della rappresentativa sarda ai Campionati italiani A2 Esordienti B, disputati al PalaPellicone di Ostia. Sul tatami si sono confrontati 766 atleti di 13 e 14 anni; dalla Sardegna ne sono arrivati 43, in rappresentanza di 20 società. Il risultato più vicino all’oro porta il nome di Samuele Portas, della Yawara Quartu Sant’Elena. Nella categoria dei 66 kg, con 61 partecipanti, il judoka ha vinto quattro incontri su cinque e raggiunto la finale, persa contro Alexandros Lamprou. A decidere il confronto è stato uno yuko negli ultimi secondi: un punteggio assegnato per una proiezione che non raggiunge i criteri dell’ippon, la vittoria immediata.



L’altro argento è di Alessia Villasanta, della Jigoro Kano di Isili, seconda nella categoria dei 36 kg dopo la finale con Maya Atzori, della Nippon di Pomezia. Il bronzo è andato a Giulia Arru, della Yano Macomer, nella categoria dei 40 kg. Ai piedi del podio, con il settimo posto, si sono classificati Giorgia Massidda, della Renshu Club di Monserrato, nei 44 kg; Davide Pira, della Yano Macomer, nei 73 kg; Gianni Ladu, della Judo Dorgali, negli 81 kg; e Thomas Masia, dell’Accademia Sassari, nella categoria oltre gli 81 kg. La delegazione isolana era composta da 29 ragazzi e 14 ragazze. La società più rappresentata è stata la Yano Macomer, con sei atleti. Quattro judoka ciascuna per Judo Alghero, Polisportiva Serrenti 84, Renshu Samurai e Yawara Quartu. Dietro alle medaglie, una partecipazione ampia che ha portato a Ostia società di tutta l’Isola.