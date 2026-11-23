La cadetta conquista la terza vittoria in tre partite. Prime ne segna tre, Andreetto e Murineddu due ciascuno. Andrea Peana chiude a 48 anni, salutato dal pubblico.

di Pasqualino Trubia

Andrea Peana entra al 45’, al posto di Rizzo. Ha 48 anni e questa è la sua ultima partita. L’Amatori Rugby Alghero la accompagna con undici mete e un 63-0 ai Bulldog Sassari; il pubblico, alla fine, gli riserva un saluto caloroso. Dentro una domenica di campionato c’è anche questo congedo, affidato al campo e alla gente che lo circonda.

Per la cadetta è la terza vittoria in tre incontri. Prima il Capoterra, poi il derby con l’Alguer Rugby, adesso Sassari: i campioni regionali in carica procedono senza sconfitte. Contro i Bulldog lo staff ha cambiato diversi uomini, distribuendo il lavoro e concedendo spazio a chi ne aveva avuto meno.

Marco Spirito ne spiega la ragione: «Abbiamo fatto un po' di turnover, per dare spazio a chi non ha giocato nelle prime giornate, e per schierare per la sua ultima partita Andrea Peana (48 anni), salutato calorosamente dal pubblico a fine gara».

Il 63-0 prende forma dopo un avvio piuttosto scomodo per l’Amatori. Sassari mette subito sul campo aggressività e forza fisica, costringe gli algheresi a difendere e trova una squadra entrata in partita con qualche indulgenza di troppo verso se stessa. Spirito lo riconosce senza cercare attenuanti: «Siamo partiti con un po' di sufficienza, cosa che capita dopo una bella prestazione come quella di domenica scorsa, e l'aggressività e la fisicità dei Bulldog ci ha sorpreso inizialmente. Dopo i primi minuti schiacciati in difesa, abbiamo serrato le fila, recuperato palla ed iniziato a giocare come sappiamo e dobbiamo, marcando 11 mete. Gli avversari sono stati estremamente combattivi fino alla fine, daranno filo da torcere a tutti».

Ripreso il possesso, l’Amatori trova dunque il proprio passo. Prime mette la firma su tre mete, Andreetto e Murineddu ne aggiungono due a testa. Segnano anche Spirito, Rizzo, Cocco e Daga A. Cipriani trasforma quattro degli undici tentativi: il conto arriva a 63, mentre dalla parte dei Bulldog resta lo zero.

Nella ripresa entrano tutti i giocatori della panchina. Sette sostituzioni cambiano gli uomini e offrono minuti di partita a chi deve accumulare esperienza. La linea di meta rimane inviolata, un dato al quale Spirito attribuisce un valore preciso: «Nella ripresa spazio a tutta la panchina, che ha giocato minuti preziosi per esperienza e crescita collettiva. Da sottolineare che nonostante i 7 cambi, non abbiamo subito mete, aspetto molto positivo. Ora pensiamo alla prossima partita a Cagliari il 6 dicembre, anche loro imbattuti ad oggi: il nostro obiettivo è chiaro e non possiamo permetterci distrazioni».

TABELLINO

Amatori Rugby Alghero – Bulldog Sassari 63-0

Formazione: Anversa; Andreetto (41' Daga A), Deligios, Rizzo (45' Peana A), El Bahkadaui (41' Ibba); Cipriani, Salis; Prime, Salandini, Cocco; Ilie (65' Brunzu), Langellotto (45' Canessa); Rapisarda (55' Peana M), Spirito (50' Pirisi), Murineddu.

Allenatori: Spirito-Cipriani.

Mete: Prime (3), Andreetto (2), Murineddu (2), Spirito, Rizzo, Cocco, Daga A.

Trasformazioni: Cipriani 4/11.