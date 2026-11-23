Sport Il Como riprende la marcia Champions: 2-0 al Cagliari nel segno di Ramón e Da Cunha.

Il Como di Cesc Fàbregas non conosce soste e, dopo lo stop di San Siro contro l’Inter, riprende subito la sua corsa nelle zone nobilissime della Serie A. Davanti ai 12.000 spettatori dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, i lariani piegano per 2-0 un Cagliari coraggioso, ma poco cinico, conquistando l’ottavo successo in dodici giornate e issandosi momentaneamente al quarto posto a quota 26 punti. Per i rossoblù di Fabio Pisacane, fermi a 16 punti, arriva invece la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite: un dato severo che racconta di una squadra viva sul piano del gioco, ma punita oltremodo dagli episodi e dalla scarsa concretezza sotto porta. La sfida del sabato pomeriggio si apre sotto il segno della reciproca stima tra due tecnici emergenti, Fàbregas e Pisacane, che alla vigilia non avevano nascosto l'ammirazione per i rispettivi percorsi.



Il tecnico catalano, alle prese con l'emergenza in attacco per il lungo stop di Moise Kean e con la gestione dei nazionali rientrati dagli impegni internazionali, sceglie di tenere inizialmente in panchina pezzi da novanta come Nico Paz e Máximo Perrone, affidandosi a un 4-2-3-1 dinamico con il giovane Liberali e Baturina alle spalle di Douvikas. Dall'altra parte, Pisacane deve fare a meno di pilastri come Mina e Winks, ma non rinuncia all'identità propositiva dei sardi: difesa compatta e linee strette in fase di non possesso, pronta a ribaltare l'azione in verticale affidandosi agli strappi di Fazzini, al dinamismo di Adopo e Romano e alla coppia offensiva formata da Daniel Maldini e Mendy. L'avvio di gara al Sinigaglia premia l'organizzazione del Cagliari, che per oltre venti minuti chiude ogni varco al palleggio lariano e si rende pericoloso in ripartenza. Il primo squillo dei padroni di casa porta la firma del terzino sinistro Kaiki, che al 23' rientra sul destro, ma calcia in modo impreciso. Sembra un preludio a una gara bloccata, ma appena un minuto dopo il Como sblocca l'equilibrio alla prima vera occasione pulita. Al 24' Yan Couto riceve sulla corsia di destra, alza la testa e disegna un traversone calibrato sul secondo palo: nel cuore dell'area piccola sbuca con i tempi dell'attaccante puro il centrale spagnolo Jacobo Ramón, che svetta sulla difesa sarda e insacca di testa alle spalle di Elia Caprile. Il check del VAR conferma la regolarità della posizione del difensore, facendo esplodere il Sinigaglia. Il gol subito non abbatte i rossoblù, che tra la mezz'ora e l'intervallo costruiscono le migliori opportunità per raddrizzare l'incontro. Al 34' Fazzini ci prova dalla distanza senza fortuna, mentre al 38' è lo stesso Ramón a salvare il risultato con un intervento provvidenziale in anticipo su Mendy, lanciato a rete da una bella iniziativa di Maldini, con il pallone che sfila fuori di un soffio dopo una carambola. L'occasione più nitida per il pari capita però al 44' sui piedi del numero 70 sardo: Fazzini disegna un'imbucata perfetta che mette Maldini a tu per tu con Jean Butez, ma l'attaccante, in equilibrio precario, tocca di punta mandando a lato da posizione favorevolissima.



Nella ripresa Pisacane prova a dare più peso all'attacco inserendo subito M'Bala Nzola al posto di Mendy, ma al 49' è costretto a rinunciare anche ad Adopo per un problema fisico, sostituito da Juan Rodríguez. L'uscita del centrocampista toglie equilibrio e gamba alla mediana ospite, abbassando inevitabilmente il baricentro del Cagliari. Il Como fiuta il momento e al 56' piazza il colpo del ko, replicando quasi in fotocopia l'azione del vantaggio. Ancora una volta l'azione nasce dal piede educato di Yan Couto, che dalla destra pennella un altro cross perfetto a centro area: stavolta è il capitano Lucas Da Cunha a inserirsi con tempismo perfetto e a battere Caprile con una splendida incornata. Subito dopo il raddoppio, Fàbregas inserisce forze fresche ed esperienza mandando in campo Nico Paz e Perrone. Con il doppio vantaggio in cassaforte, i padroni di casa prendono definitivamente in mano il pallino del gioco, chiudendo il match con oltre il 60% di possesso palla e una precisione nei passaggi superiore al 90%. Il Cagliari tenta generosamente di riaprire la sfida con gli ingressi di Trepy, Fadera e Massolin, ma l'unico vero brivido per Butez arriva da una conclusione centrale dello stesso Trepy bloccata senza affanni. Nel recupero è anzi il Como a sfiorare il tris: al 93' Douvikas lascia partire un destro violentissimo dal limite dell'area piccola che Caprile riesce a deviare sull'incrocio dei pali, prima che la difesa muri la ribattuta di Nico Paz. Nel dopo gara, Fabio Pisacane analizza con lucidità ma anche con un pizzico di rammarico la battuta d'arresto dei suoi, respingendo l'idea di un Cagliari rinunciatario: "Qualcuno si aspettava che venissimo qua a fare barricate. Abbiamo messo tre volte a tu per tu con il portiere un giocatore. Se non lo concretizzi, poi il Como viene fuori con forza e diventa tutto più difficile". Il tecnico rossoblù riconosce poi come l'uscita per infortunio di Adopo e l'abbassamento del baricentro nella seconda frazione abbiano consegnato l'inerzia della gara alla qualità tecnica dei lariani. Sul fronte opposto, il Como si gode una vittoria pesantissima che conferma la solidità del progetto di Fàbregas, capace di sopperire alle assenze pesanti attraverso l'organizzazione corale e il contributo dei suoi uomini chiave: Jacobo Ramón, dominante in entrambe le aree di rigore, e uno straripante Yan Couto, autentico uomo-assist del pomeriggio comasco. Per i lariani ora la testa va subito all'impegno europeo di martedì sera contro l'AEK Atene prima del big match contro la Juventus, mentre il Cagliari dovrà ripartire dalla buona prestazione del primo tempo per preparare la sfida interna contro il Milan.