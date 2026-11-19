L’omaggio è organizzato dall’Esperia insieme al Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro (FIP) Sardegna. Serra aveva giocato con le maglie del Brill e dell’Esperia, poi aveva proseguito il suo percorso nel basket come allenatore e dirigente. Nel 1988 aveva fondato il Su Planu Basket.

L’omaggio è organizzato dall’Esperia insieme al Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro (FIP) Sardegna. Serra aveva giocato con le maglie del Brill e dell’Esperia, poi aveva proseguito il suo percorso nel basket come allenatore e dirigente. Nel 1988 aveva fondato il Su Planu Basket.