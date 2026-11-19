Sabato 21 novembre, al PalaPirastu, la cerimonia si terrà pochi minuti prima della gara di Serie B Interregionale. Attesi i familiari, i giovani atleti del Su Planu Basket e i rappresentanti delle società sarde.
Prima della palla a due, il PalaPirastu si fermerà per ricordare Tore Serra, presidente della FIP Sardegna recentemente scomparso. La cerimonia è in programma sabato 21 novembre, pochi minuti prima della partita tra Esperia Cagliari e Coelsanus Basket 7 Laghi, che comincerà alle 19.
L’omaggio è organizzato dall’Esperia insieme al Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro (FIP) Sardegna. Serra aveva giocato con le maglie del Brill e dell’Esperia, poi aveva proseguito il suo percorso nel basket come allenatore e dirigente. Nel 1988 aveva fondato il Su Planu Basket.
Al PalaPirastu sono attesi i familiari di Serra, i fratelli Rino e Ugo, i bambini del minibasket e le squadre giovanili del Su Planu, accompagnate da tecnici e dirigenti. L’invito è stato rivolto anche alle società dell’Isola. Sugli spalti, accanto al granata dell’Esperia, ci saranno il bianco e il blu del club di Selargius e i colori delle altre realtà cestistiche sarde.
La partita è valida per la nona giornata d’andata della Serie B Interregionale, Conference Nord. Per una sera, prima del confronto sportivo, il palazzetto sarà soprattutto il luogo di un saluto collettivo a chi ha dedicato al basket una parte importante della propria vita.