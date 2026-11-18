La Serie B femminile cambia marcia dopo l’intervallo. Nel fine settimana vincono anche Under 15, Under 17 femminile e Under 17 Eccellenza.

La prima trasferta porta alla Serie B femminile della Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero il primo successo stagionale. Sul campo del Basket Su Planu finisce 44-26, al termine di una partita rimasta in equilibrio per metà gara e decisa dalla difesa giallonera nella ripresa.

Dopo il 18-16 dell’intervallo, la SAP aumenta il ritmo e concede sempre meno alle avversarie: il terzo quarto si chiude 14-8, l’ultimo 12-2. Una progressione che trasforma una gara combattuta in una vittoria netta. Traore, con 15 punti, è la migliore realizzatrice; Samake ne aggiunge 7, mentre Fabio e Chelo offrono il loro contributo.

Il bilancio del settore giovanile alterna successi e sconfitte. Nel maschile, l’Under 17 Eccellenza supera il Genneruxi 110-69, riscattando la sconfitta dell’Under 14 contro la Pol. Dinamo, finita 51-78.

Nel femminile, l’Under 15 vince lo scontro al vertice con la Virtus Cagliari per 76-49 e l’Under 17 passa a Nuoro con un ampio 98-28. Meno felice il derby Under 19, in palio per il primo posto: la Mercede si impone 92-31 e resta sola in vetta.

La società ringrazia Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco, partner della squadra di Serie B, e Centro Mec, che sostiene il settore giovanile femminile.

Foto: Gianpaolo Spano