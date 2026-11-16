Alghero, poker di vittorie: decide una magia di Sagardia





Al Mariotti i giallorossi battono 1-0 il Calangianus. L’attaccante uruguaiano sbaglia un rigore nel primo tempo, poi trova il gol che vale il quarto successo consecutivo e il quarto posto.

Il calcio, qualche volta, presenta il conto e poi concede una dilazione. Sagardia lo sa: al 38’ del primo tempo manda a lato il rigore che avrebbe potuto sbloccare la partita; a dieci minuti dalla fine inventa il gol che consegna all’Alghero l’1-0 sul Calangianus. Al Mariotti il quarto successo consecutivo entra nel carniere giallorosso.

La squadra di Mauro Giorico sale così a 19 punti e resta quarta in classifica, alle spalle delle prime. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una gara che per i padroni di casa si era messa storta già prima del fischio d’inizio: Pinna si è fermato durante il riscaldamento e Barboza ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo per un problema fisico.

L’Alghero ha però preso presto l’iniziativa. Al 23’ Raffi ha respinto la punizione di Bombagi; tre minuti dopo Virdis, servito dopo un recupero sulla trequarti, ha sfiorato il palo. Sagardia ha impegnato ancora il portiere ospite dalla distanza, mentre al 34’ Giust ha dovuto opporsi alla ripartenza di Belloni. Poi il rigore conquistato da Bombagi: Sagardia ha angolato troppo e il pallone è uscito.

Dopo l’intervallo i giallorossi hanno alzato il ritmo. Baraye ha trovato sulla sua strada Giagheddu, pronto a deviare in angolo; Raffi ha fermato Zirolia e anticipato Sagardia su una palla vagante. Al 23’ la traversa ha respinto il tiro di Marcangeli. Ci hanno provato anche Roccuzzo, ancora su una parata di Raffi, e Bombagi. Il portiere del Calangianus ha tenuto in piedi i suoi finché Sagardia, a dieci minuti dal termine, si è coordinato in area e ha trovato il varco per il gol.

Nel recupero Puttolu ha avuto la possibilità di raddoppiare, ma ha alzato la conclusione sopra la traversa. Per l’Alghero restano i tre punti e una striscia che continua: sabato prossimo la squadra sarà ospite della Nuorese.

Alghero-Calangianus 1-0

Marcatore: 35’ st Sagardia.

Alghero: Giust; Baraye, Sanna, Fadda, Cossu (18’ st Ferro); Bombagi, Roccuzzo (31’ st Scognamillo), Puttolu; Barboza (16’ st Zirolia), Virdis (21’ st Marcangeli), Sagardia (50’ st Pinna Alessandro). A disposizione: Carta, Daga, Chessa, Gallo. Allenatore: Mauro Giorico.

Calangianus: Raffi; Serra, Giagheddu, Tamponi (45’ st Marras), Belloni (45’ st Cervo); Tusacciu Giovanni Mario (39’ st Tusacciu Antonio), Asara, Casu, Zannetti, Linaldeddu (31’ st Tanda); Mauro (43’ st Deligios). A disposizione: Youmbi, Varrucciu, Dombrovoschi, Careddu. Allenatore: Massimiliano Careddu.

Arbitro: Yousri Garraoui di Pordenone. Ammoniti: Cossu e Sagardia (Alghero); G. Tamponi, Gm Tusacciu e Linaldeddu (Calangianus).