MMA, Samuele Arca è campione italiano: bronzo per Paolo Spanedda





La Bad Boys Fight Club Sassari torna dai campionati italiani di Ostia con un titolo e un terzo posto. Samuele Arca ha vinto la categoria Senior 62 kg; Paolo Spanedda è salito sul podio nella U20, sempre nei 62 kg.

Arca ha conquistato il titolo al Centro Olimpico “Matteo Pellicone”, nella prima edizione dei campionati italiani di MMA organizzati sotto l’egida della FIJLKAM, la Federazione italiana di judo, lotta, karate e arti marziali. La classifica ufficiale lo conferma al primo posto. Secondo quanto riferisce la società, il sassarese ha chiuso la finale per sottomissione dopo circa due minuti, con una leva al braccio: una tecnica che costringe l’avversario ad arrendersi per evitare un infortunio.

Anche Spanedda ha portato a casa una medaglia, con il terzo posto nella categoria U20 62 kg. Per la Bad Boys, guidata dal maestro Gianmario Mereu, è un doppio risultato che premia il lavoro svolto in palestra.

La gara potrebbe aprire ad Arca la strada verso i Mondiali di MMA amatoriale a Baku, in Azerbaigian, in programma dal 26 al 29 novembre. La convocazione in Nazionale, però, non è ancora ufficiale: la selezione degli atleti è in corso. Intanto il campione italiano è già tornato ad allenarsi, in attesa di conoscere il prossimo appuntamento.