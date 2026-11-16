Andrea Monaco vince il Riga Judo Hopes Tournament





L’atleta del Judo Club Alghero ha conquistato il primo posto dopo cinque incontri. Nello stesso fine settimana la squadra ha gareggiato anche a Ruinas, nella terza fase del Gran Prix Esordienti A.

Cinque incontri, cinque vittorie e il primo posto. Andrea Monaco, atleta del Judo Club Alghero, ha conquistato il Riga Judo Hopes Tournament 2026, disputato il 14 e 15 novembre nella capitale lettone. In finale ha superato un judoka georgiano. In precedenza aveva affrontato avversari di Lettonia, Lituania e Cipro. A seguirlo in gara il tecnico Nicola Placidi.

Secondo il club, Monaco è campione regionale Esordienti B nella categoria 66 kg, occupa il secondo posto nel ranking nazionale e ha già ottenuto la qualificazione diretta alle finali A1.

A Riga la gara era affiancata da un seminario tecnico internazionale. Il torneo era rivolto agli atleti delle categorie U14 e U16, dai 13 ai 15 anni, che partecipavano con le rispettive società sportive. Le sessioni di allenamento, condotte da esperti del Kodokan, hanno offerto ai giovani judoka l’occasione di studiare la tecnica e confrontarsi con coetanei di altri Paesi.

Tra gli ospiti c’era Ilse Heylen, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Atene 2004 e campionessa europea nel 2005. Ai partecipanti ha ricordato che il valore della gara sta anche in ciò che si impara:

“Non si tratta di vincere, ma di imparare. Dico sempre ai miei atleti: o vinci o impari. E quando sei giovane è ancora più importante imparare”.

Mentre Monaco gareggiava in Lettonia, cinque atleti del Judo Club Alghero hanno preso parte a Ruinas alla terza fase del Gran Prix Esordienti A, accompagnati dalla maestra Monica Piredda. Tra i piazzamenti comunicati figurano il primo posto di Gabriel Monaco nei 50 kg e quello di Altea Mereu nei 44 kg, oltre al secondo posto di Lorenzo Palazzolo nei 73 kg.

Per la società algherese, le due trasferte hanno portato i giovani atleti su tatami diversi: quello internazionale di Riga e quello regionale di Ruinas.