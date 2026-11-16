Amatori Rugby Alghero, la cadetta conquista il derby: seconda vittoria in due partite

Superata l’Alguer Rugby per 53-3. Alessandro Pinna migliore in campo e doppietta di Andreetto: protagonisti due ragazzi della classe 2008.

Alghero, 16 novembre 2026 – La squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero vince il derby e prosegue il proprio avvio di stagione con due successi in altrettante partite. Domenica 15 novembre, nella gara esterna contro l’Alguer Rugby valida per la terza giornata del campionato regionale di Serie C, la formazione guidata da Marco Spirito e Cipriani si è imposta per 53-3.

Per i campioni regionali in carica era il secondo impegno stagionale, dopo la vittoria per 80-12 sul Capoterra ottenuta il 1° novembre. Il derby ha richiesto all’Amatori di superare una prima parte di gara nella quale la difesa avversaria e diversi errori hanno rallentato la manovra. Dalla fine del primo tempo e nella ripresa, la squadra è riuscita a dare maggiore concretezza al proprio gioco.

«Siamo stati dominanti in mischia chiusa e la nostra rimessa laterale è stata eccellente», commenta l'allenatore Marco Spirito. «È stata una partita molto dura sul piano fisico. Nel primo tempo siamo rimasti imbrigliati dalla loro difesa e abbiamo commesso tanti errori evitabili. Dalla fine della prima frazione e nel secondo tempo, però, siamo riusciti a concretizzare la grande mole di gioco prodotta».

L’Amatori ha realizzato otto mete, senza concederne agli avversari. Andreetto ha firmato una doppietta; una marcatura ciascuno per Pinna, Marrone, Deligios, Lanciotti, Cipriani e Prime. I tre punti dell’Alguer Rugby sono arrivati da un calcio di punizione.

Il riconoscimento di migliore in campo è andato ad Alessandro Pinna, classe 2008, già in meta al suo esordio tra i seniores nella precedente partita contro il Capoterra. Della stessa annata è Andreetto, autore delle due marcature nel derby: un contributo importante dei più giovani all’interno di una squadra che continua ad affiancarli a giocatori di esperienza.

Spirito conclude con soddisfazione, indicando anche il lavoro ancora da svolgere: «È un ottimo risultato, che premia il lavoro svolto dai ragazzi in allenamento. Sono soddisfatto, anche se dobbiamo ancora limare qualche piccola imperfezione».

TABELLINO

Alguer Rugby – Amatori Rugby Alghero 3-53

Amatori Rugby Alghero: Pinna; Andreetto (60' Ibba), Deligios, Lanciotti, Daga A (60' El Bakadaui); Cipriani, Salis (50' Rizzo); Prime, Salandini (65' Gabbi), Marrone; Ilie (65' Pirisi), Langellotto; Rapisarda, Spirito, Daga T.

Allenatori: Spirito-Cipriani.

Mete Amatori: Pinna, Marrone, Deligios, Lanciotti, Andreetto (2), Cipriani, Prime.

Marcature Alguer Rugby: un calcio di punizione.

Migliore in campo: Alessandro Pinna (classe 2008).