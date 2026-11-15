L’Amatori si prende Parma: 32-30 e prima vittoria in Serie A1

Quattro mete e cinque punti per gli algheresi. Oudemans firma la marcatura decisiva nel finale. Anversa: «Torniamo a lavorare con la stessa umiltà che ci ha portato a questo risultato».

Due punti di scarto, cinque da portare a casa. L’Amatori Rugby Alghero vince a Parma per 32-30 e alla terza giornata trova il primo successo della sua stagione in Serie A1. Quattro mete valgono anche il bonus offensivo, guadagnato dentro una partita che i padroni di casa hanno avuto il merito di riaprire quando il vantaggio algherese era diventato consistente.

Marco Anversa aveva mostrato fiducia già prima di partire. Nell’intervista concessa a Gazzetta Sarda aveva detto: «Giocare contro questo Alghero non è facile per nessuno». Veniva da due sconfitte, quella di Livorno e quella interna con i Cavalieri, eppure considerava Parma quasi un nuovo esordio. La spiegazione stava nel calendario del lavoro: settembre dedicato soprattutto alla preparazione fisica e individuale, ottobre finalmente vissuto insieme, a costruire una squadra.

La domenica emiliana gli dà una prima ragione. Dopo i progressi intravisti contro i Cavalieri, l’Amatori riesce a raccogliere anche il risultato. Deve però prenderselo fino in fondo, perché il Parma, ridotto a inseguire nella ripresa, torna sotto e obbliga gli ospiti a un ultimo sforzo.

L’inizio appartiene ai padroni di casa. Paternieri mette fra i pali due punizioni, al 13’ e al 17’, per il 6-0. L’Alghero risponde al 22’ con Minasi: meta, trasformazione di Rossi e primo sorpasso. Il Parma riprende il comando con Sorio al 29’, poi Rossi accorcia dalla piazzola. All’intervallo il conto è quasi pari: 11-10.

La ripresa cambia il peso della partita. Rossi porta avanti l’Amatori con un altro calcio al 4’; May segna all’8’ e il vantaggio sale a sette punti. Al 26’ arriva la meta di Zulian, trasformata ancora da Rossi: 11-25. Quattordici punti di margine, abbastanza per mettere il Parma in seria difficoltà.

Sorio si incarica di ricordare che il pomeriggio è ancora lungo. Segna al 28’, con trasformazione di Paternieri, e torna in meta al 37’. Per lui è la terza marcatura della giornata; per l’Amatori significa ritrovarsi il Parma a due soli punti, sul 23-25.

È il passaggio che decide la domenica. Gli algheresi trovano al 39’ la meta di Oudemans, la quarta, quella che porta insieme il bonus e il margine necessario per vincere. Rossi trasforma: 23-32. Resta ancora il tempo per la meta di Bonetti e il calcio di Colla, che fissano il definitivo 30-32.

Anversa può così concedere ai suoi una serata di festa. Il tecnico torna sul significato attribuito a questa trasferta, sui quarantacinque giorni trascorsi insieme e sulla convinzione di avere una squadra capace di affrontare il campionato.

«Oggi i ragazzi sono stati strepitosi. Confermo quanto avevo detto due giorni fa: giocare contro questa squadra non sarà facile. Per me era la prima di campionato, perché oggi abbiamo raggiunto i 45 giorni di lavoro insieme. Le prime due partite ci sono servite per fare un po’ di rodaggio e da adesso in poi sono sicuro che potremo dire la nostra in ogni partita. Ci prendiamo una bella serata per festeggiare fino a notte fonda, poi da martedì torniamo a lavorare con la stessa umiltà che ci ha portato a questo risultato».

TABELLINO

Parma, 15 novembre 2026

RUGBY PARMA FC 1931 vs AMATORI RUGBY ALGHERO: 30-32 (11-10), pt 2-5

Marcatori: p.t. 13’ cp Paternieri (3-0), 17’ cp Paternieri (6-0), 22’ m. Minasi tr Rossi (6-7), 29’ m. Sorio (11-7), 36’ cp Rossi (11-10); s.t. 4’ cp Rossi (11-13), 8’ m. May (11-18), 26’ m. Zulian tr Rossi (11-25), 28’ m. Sorio tr Paternieri (18-25), 37’ m. Sorio (23-25), 39’ m. Oudemans tr Rossi (23-32), 40’ m. Bonetti tr Colla (30-32)

Rugby Parma FC 1931: Cioffi; Bosi (56’ Bordini), Calvi, Manfrini, Sorio (C); Paternieri (76’ Cantoni), Degli Antoni L. (56’ Colla); Pop, Adorni (V), Balestrieri (77’ Corazza); Mordacci, Bonetti; Kakaliashvili, Gosa (62’ Nisica), D’Amico (62’ Alcantara); a disposizione: Ofori Kissi, Mincev. All. Frati F., Frati M., Prestera

Amatori Rugby Alghero: May; Pedroni, Russo, Zulian, Dapit; Rossi, Minasi; Marcellan (52’ Shelqeti), Canulli (C), Rossoni; Capozzucca (52’ Fant), Oudemans; Muciaccia (47’ Cataldi), Garziera Montes De Oca (66’ Marchetto), Natchkebia (47’ Cincotto); a disposizione: Armani, Delrio (V), Anversa. All. Anversa

Arb.: Matteo Angelo Locatelli (BG)

AA1: Roberto Botti (PR), AA2: Luigi Sylos Ivone (MN)

Cartellini: /

Calciatori: Paternieri (Rugby Parma) 3/4, Colla (Rugby Parma) 1/2, Rossi (Amatori Rugby Alghero) 5/7,

Note: campo sintetico, coperto 8°, spettatori 200

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 2, Amatori Rugby Alghero 5