Sport È l’Italia del Mancio.

È l’Italia di Roberto Mancini. Un’Italia che non si limita più a difendersi dalle proprie paure, ma che prova a imporre il proprio gioco e a mostrare le proprie qualità. Il 3-1 rifilato ai francesi non racconta soltanto una partita vinta con personalità, ma fotografa qualcosa di più profondo: il ritorno di una Nazionale che sta imparando nuovamente a credere in se stessa. La Francia è arrivata a San Siro con il talento, la fisicità e le ambizioni di una grande squadra. E per una parte della gara ha anche fatto pesare la propria superiorità, trovando il vantaggio al 10’ con Olise, complice un errore in costruzione di Donnarumma. In quel momento, per qualche istante, sono riaffiorati i fantasmi di un passato recente: quelli di una Nazionale troppo spesso fragile, insicura, incapace di reagire alle difficoltà. L’Italia non si è disunita, non ha smesso di giocare, non ha cercato alibi. Ha risposto con il coraggio, con il gioco e con le proprie qualità. Con Cambiaghi, capace di inventare l’assist, e con Pio Esposito, bravo a trasformarlo nel gol del pareggio. Una rete che ha restituito agli azzurri convinzione e che ha cambiato progressivamente il volto della partita. La ripresa è stata la fotografia più nitida della nuova mentalità azzurra. Anche quando Sebastiano Esposito ha fallito il calcio di rigore, la squadra non si è lasciata trascinare dalla delusione. Ha continuato ad attaccare, a cercare gli spazi, a giocare con personalità. E proprio questa capacità di reagire ha fatto la differenza. L’ingresso di Dimarco ha dato nuova energia alla manovra: il suo cross ha trovato Frattesi, puntuale nell’inserimento e nella conclusione vincente. Poi è arrivato il secondo rigore, conquistato da Vergara e trasformato da Pio Esposito, che ha firmato la sua doppietta personale e messo il sigillo su una serata da ricordare. Il 3-1 finale, davanti agli oltre 70 mila spettatori del Meazza, è il risultato di una prestazione nella quale l’Italia ha saputo coniugare intensità, organizzazione e qualità individuale. Ma sarebbe riduttivo fermarsi solo alla prestazione di ieri. Per troppo tempo la Nazionale italiana ha vissuto di ricordi, aggrappata alla propria storia senza riuscire a trasformarla in presente. Vi era la convinzione che questa generazione di calciatori non avesse tanto da proporre, ma che fosse composta solo da promesse mancate. Le delusioni sportive, le aspettative tradite e i risultati negativi avevano progressivamente alimentato un senso di sfiducia collettiva. Anche indossare la maglia azzurra sembrava essere diventato, in certi momenti, più un peso che un privilegio. Mancava la leggerezza, mancava il coraggio, mancava quella convinzione che permette a una squadra di affrontare qualsiasi avversario senza sentirsi inferiore. Mancini e i suoi ragazzi sono sulla buona strada. Il tecnico ha scelto di dare spazio a energie nuove, di investire sui giovani, di allargare le possibilità della squadra e di costruire un’identità di gioco che non sia subordinata esclusivamente all’avversario. Vuole un’Italia che sappia palleggiare, aggredire, verticalizzare, attaccare gli spazi e che non abbia paura di prendersi la responsabilità della partita. E soprattutto ha lavorato sulla testa dei giocatori. Perché nel calcio la qualità tecnica non basta se manca la fiducia nelle proprie capacità. L’autostima di una squadra si costruisce attraverso le idee, il gioco e chiaramente i risultati. Questi ultimi non devono essere un ossessione ma solo la fine di un percorso. Ci sono poi i nomi, quelli che raccontano il presente e fanno intravedere il futuro. Pio Esposito, con la sua fame e la sua freddezza, è il simbolo di una generazione che vuole conquistarsi spazio senza chiedere permesso. Frattesi continua a mettere a disposizione della squadra la sua capacità di inserirsi e trovare la porta. Cambiaghi ha dato velocità e imprevedibilità, mentre Vergara e gli altri giovani chiamati in causa testimoniano la volontà di costruire una Nazionale aperta, dinamica, capace di rinnovarsi. Il percorso è ancora lungo e la trasferta contro il Belgio rappresenta un banco di prova importante. L’Italia non ha ancora raggiunto il traguardo, ma ha ricominciato a percorrere la strada giusta; indossando l’abito della bellezza e del coraggio. È l’Italia di Mancini.