Alghero, due colpi al Mariotti: Santa Teresa battuto 2-0

Bombagi apre la semifinale, Barboza raddoppia dal dischetto. Nella ripresa i giallorossi sfiorano il tris e resistono al tentativo di rimonta: il ritorno si giocherà il 25 novembre.

Due gol, una traversa e una parata che pesa. L’Alghero mette un piede nella finale di Coppa Italia, superando il Santa Teresa per 2-0 nell’andata della semifinale. Al Mariotti i giallorossi colpiscono con precisione nel primo tempo e nella ripresa difendono il vantaggio senza rinunciare a cercare il terzo gol.

La gara si accende presto: al 7’ Sanna gira di destro e manda di poco a lato; tre minuti dopo Djedje risponde per gli ospiti, ma il suo mancino finisce sull’esterno della rete. Al 22’ Bombagi trova il varco giusto e dal limite disegna un destro che non lascia scampo a Martinez. Quattro minuti più tardi Baraye entra in area e viene fermato da Lena: l’arbitro indica il dischetto. Barboza calcia con freddezza, spiazza il portiere e porta l’Alghero sul 2-0.

Prima dell’intervallo è ancora Baraye a farsi notare, stavolta in copertura: al 45’ si oppone con il corpo alla conclusione di Salvi, togliendo al Santa Teresa l’occasione di riaprire la partita.

La ripresa comincia con l’Alghero all’attacco. Al 3’ una rete di Sagardia viene annullata per fuorigioco; poco dopo Roccuzzo supera il portiere con un pallonetto, ma la traversa gli nega la gioia del gol. I giallorossi sfiorano ancora la rete con Bombagi e Baraye. Poi cresce il Santa Teresa: Giust è pronto sul tentativo ravvicinato di Laurent e tiene la porta inviolata. Nel finale Siamparelli prova a riaprire il confronto, senza trovare lo specchio.

Il 2-0 è un vantaggio importante, ma la qualificazione si deciderà al ritorno, mercoledì 25 novembre al Buoncammino di Santa Teresa Gallura. Prima, però, c’è il campionato: domenica l’Alghero torna al Mariotti per affrontare il Calangianus nella decima giornata di Eccellenza.

Tabellino

Alghero-Santa Teresa 2-0

Marcatori: 22’ pt Bombagi, 26’ pt Barboza (rig.).

Alghero: Giust; Daga (17’ st Fadda), Sanna, Marcangeli (22’ st Zirolia), Roccuzzo, P. Pinna (27’ st Nieddu), Bombagi, Barboza (1’ st Virdis), Baraye, Chessa (1’ st Puttolu), Sagardia. A disposizione: Carta, A. Pinna, Scognamillo, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico.

Santa Teresa: Martinez; Achab (1’ st Laurent), Arca, De Oliveira (22’ st Saiu), Dias Braga, Djedje Danon, Nunes, Salvi Costa, Secci (11’ st Canu), Ziani, Lena (1’ st Siamparelli). A disposizione: Pedelacq, Arbus, Campus, Gavagni, Norcia. Allenatore: Fabio Levacovich.

Arbitro: Mario Corrias di Nuoro.

Ammoniti: Zirolia e Virdis (Alghero); Nunes Correira, De Oliveira e Djedje (Santa Teresa).